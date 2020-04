Ook in deze tijd zonder live bijeenkomsten wil HCC in contact blijven met zijn leden. Kennisdelen over digitale thema's kan tenslotte vanaf elke plek, ook online. Daarom bieden we hier de komende dagen elke dag een uitgebreide syllabus van de HCC!seniorenacademie aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze gratis syllabi zijn allemaal van 2019, dus nog altijd (redelijk) actueel. Vol met tips en interessante, toegankelijke informatie.



Elke werkdag vind je hieronder een nieuw onderwerp. HCC-leden kunnen deze pdf’s met één muisklik downloaden. We wensen je veel plezier met deze syllabi van HCC!seniorenacademie.

Tot dusverre zijn beschikbaar:

vrijdag 10 april: Fotobewerking

dinsdag 14 april: Werken met wachtwoordmanagers

woensdag 15 april: Android-smartphone herstellen

donderdag 16 april: Haal meer uit je Verkenner

vrijdag 17 april: Online winkelen

maandag 20 april: Verschillen in MS Office

dinsdag 21 april: Meer inzicht in Android

donderdag 23 april: Thuisnetwerk opzetten in Windows 10

vrijdag 24 april: Slimme auto's, wat kunnen ze allemaal

