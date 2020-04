Heb je een probleem met je computer, telefoon of tablet? Heb je een vraag over de e-mail, je besturingssysteem of netwerkverbinding? De HCC!vraagbaak, Kennisbank en HCC!forums zijn de eerste plekken waar je kijkt voor de oplossing.

Vanwege de corona-maatregelen is de telefonische helpdesk van HCC op dit moment grotendeels gesloten. De ROC’s en andere scholen zijn immers dicht. Leden bellen daarom nu vaker de ledenadministratie of sturen een bericht naar HCC. De administratie is daardoor slechter te bereiken - en is ook niet bedoeld voor technische vragen.

HCC!vraagbaak

De antwoorden op talloze technische kwesties vind je in eerste instantie op de HCC-website! Kijk daarvoor op HCC!vraagbaak. De Kennisbank is overzichtelijk ingedeeld en bevat een schat aan informatie. Grote kans dat jouw vraag daar beantwoord wordt. Zo niet, dan kun je zelf een vraag stellen door een nieuw ticket aan te maken. De deskundigen op dat specifieke terrein zullen je snel van een antwoord voorzien.

HCC!forums

HCC!forums is een andere ingang om de informatie te vinden die je zoekt. Hier vind je binnen subcategorieën (Windows, Apple, etc.) lopende discussies over hardware en software, instellingen, enzovoorts. Staat jouw kwestie er niet bij, log dan in als HCC-lid en stel je eigen vraag aan andere HCC-leden op jouw interesse- of probleemgebied.

De Helpdesk van de HCC!seniorenacademie is overigens wel beperkt telefonisch bereikbaar, klik hier voor de tijden.

Een overzicht van alle mogelijkheden tot contact met HCC vind je op de contactpagina.