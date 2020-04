Via deze website kunnen Ohra-verzekerden een account aanmaken voor dit programma. En omdat veel HCC-leden gebruikmaken van de collectiviteitskorting, geven we daar op deze plek aandacht aan. Lees hieronder de inhoud van het programma 'De Gezondeboel'.

1. Omgaan met Coronastress: Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus gevoelens van angst en onveiligheid. Worstel jij ook met zorgen over je gezondheid, die van een naaste of misschien wel over de toekomst? De huidige situatie is nieuw terrein voor iedereen en dat betekent dat veel mensen zoekende zijn in hoe ze het beste op de nieuwe situatie kunnen reageren. Op veel dingen die er nu om je heen gebeuren, heb je geen invloed. In dit programma ga je kijken naar waar je wel invloed op hebt. Het programma bevat concrete tools die helpen beter om te gaan met de lastige gedachten en gevoelens waarmee je kunt worstelen. De tools kunnen helpen om tot rust te komen en aandacht te hebben voor dingen die belangrijk voor je zijn.

2. Thuiswerken: Opeens volle weken thuiswerken. Sinds de overheid dit aanraadt, naar aanleiding van het coronavirus, is dit voor veel mensen de situatie. Iedereen die thuis kan werken moet thuiswerken. Thuiswerken kan hartstikke fijn zijn, maar vraagt ook om flink wat discipline en heeft daarnaast verschillende uitdagingen. Dit programma is ontwikkeld om jou, als thuiswerker, wat houvast te bieden.

In dit programma krijg je informatie en tips die je kunnen helpen om efficiënt en effectief thuis te werken. Het programma bevat informatie over hoe je productief kunt blijven, hoe je kunt communiceren met collega’s en de meerwaarde van het maken van een werkschema. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het thuiswerken met kinderen in huis.

3. Eenzaamheidsvirus: Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus gevoelens van eenzaamheid, somberheid, irritatie, machteloosheid of verveling. Worstel jij ook met het gebrek aan sociaal contact? De huidige situatie is nieuw terrein voor iedereen en dat betekent dat veel mensen zoekende zijn in hoe ze het beste op de nieuwe situatie kunnen reageren. Op veel dingen die er nu om je heen gebeuren, heb je geen invloed. Maar je hebt wel invloed op de manier waarop je ermee omgaat. In dit programma krijg je daarom verschillende tips en adviezen over hoe je in contact kunt blijven met je omgeving en hoe je een zinvolle dagindeling kunt creëren of behouden.