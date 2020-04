In de eerste weken van april zijn 160.000 Nintendo Network-accounts gehackt, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. De hackers hebben zich daarbij het saldo toegeëigend dat de gebruikers in hun account hadden zitten. Creditcard-gegevens zelf zouden niet zijn buitgemaakt.

De hackers gebruikten het Nintendo Network-ID niet alleen om games te spelen met die gestolen accounts, ook werd het saldo in die accounts gebruikt om andere uitgaven op het Nintendo-platform te doen. Ze hadden daarbij ook toegang tot betaaldiensten die aan deze accounts waren gekoppeld, waaronder PayPal-accounts. Ook hebben sommige gebruikers gemeld dat hun geld werd gebruikt om V-Bucks te kopen, de virtuele valuta in de game Fortnite.

Oudere consoles

Het Nintendo Network-ID wordt vooral wordt gebruikt voor oudere Nintendo 3DS- en Wii U-consoles. Voor de nieuwere Nintendo Switch hoeven gebruikers geen Network ID aan te maken, omdat het account direct kan worden gekoppeld aan een e-mailadres. Het was voor de hackers echter wel mogelijk om die twee te combineren.



Nintendo zegt dat alle getroffen gebruikers op de hoogte zijn gesteld en vraagt ze om hun aankoopgeschiedenis te controleren op ongeoorloofde transacties. In dat geval kunnen ze om terugbetaling vragen. Volgens Nintendo zijn de creditcardgegevens zelf niet in gevaar geweest. De getroffen Network-ID’s zijn inmiddels buiten gebruik gesteld, klanten kunnen er alleen nog in via hun mailadres en moeten een nieuw achtwoord aanmaken.

Nintendo vraagt zijn gebruikers ondertussen wel om tweestapsverificatie in te stellen.