Vorige week is het Cybersecurity Beeld Nederland (CSBN) 2020 uitgekomen. Het rapport stelt dat de risico’s voor ons land onverminderd groot zijn en dat we digitaal weerbaarder moeten worden.

Elk jaar publiceert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de staat van Nederland op het gebied van cybersecurity. Er wordt teruggekeken op de afgelopen periode, trends worden gesignaleerd en er wordt vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen.



De belangrijkste boodschap is dat de digitale risico's onverminderd groot zijn, ook omdat we vanwege de coronapandemie nog afhankelijker zijn geworden van digitale middelen. De Nationaal Coördinator noemt verschillende incidenten afgelopen jaar die deze kwetsbaarheid bevestigen: de veiligheidsproblemen rond de Citrix-servers, de besmetting met ransomware bij de Universiteit Maastricht en de onbereikbaarheid van 112 vanwege een storing bij KPN.

Statelijke aanvallen

Ook meldt CSBN 2020-rapport dat er sinds de start van de corona-uitbraak “aanwijzingen zijn dat actoren de situatie misbruiken om ‘gethematiseerde’ cyberaanvallen uit te voeren op bijvoorbeeld ziekenhuizen, farmaceuten en onderzoekscentra”. Ook interessant is de opmerking in het rapport dat “de grens tussen criminele en statelijke activiteiten lijkt te vervagen”, waarmee wordt bedoeld dat landen achter cyberaanvallen zitten. Het rapport noemt echter geen concrete landen.

Volgens minister van Justitie Ferd Grapperhaus, die het rapport aan de Tweede Kamer aanbood, moet er nog meer gewerkt worden aan vergroting van digitale weerbaarheid. Het kabinet investeert daarom structureel 95 miljoen euro in versterking van de cybersecurity en bewustmakingscampagnes.



Consumenten

Het rapport gaat ook in op de risico’s die consumenten lopen doordat er steeds meer phishing-pogingen zijn en digitale oplichters ook via sms (smishing) en sociale apps als WhatsApp binnenkomen. Niet alleen organisaties en overheden moeten weerbaar zijn, ook consumenten worden opgeroepen om voortdurend alert te zijn.



Bekijk hier het hele CSBN 2020-rapport.