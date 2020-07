Dit lijkt in principe logisch: sluit niet je laptop met een stuk plastic tussen de twee helften. Maar omdat Apple nu een support pagina voor dit probleem heeft gemaakt lijkt het er op dat er genoeg mensen hun MacBook ter reparatie hebben aangeboden met dit mankement. De populariteit van webcam-covers is in de laatste jaren toegenomen en worden daardoor ook vaker gebruikt.

Groen lampje

Apple zegt dat consumenten het groene lichtje naast de webcam kunnen vertrouwen. Dit lichtje gaat aan als je webcam in gebruik is. De support pagina zegt de MacBooks zo zijn gemaakt dat de webcam niet aan kan zijn zonder dat er een groen lichtje brand. Zelfs met deze zekerheid is er alsnog reden om je webcam af te plakken: soms wil je gewoon meer zekerheid dat je niet gezien wordt terwijl je nog in je pyjama alvast achter je laptop zit.

Apple beseft dat sommige mensen geen keuze hebben en bijvoorbeeld van hun werk verplicht een cover over hun webcam moeten doen. Het standpunt van Apple is dat als je een cover gebruikt je deze eerst verwijdert voordat je je MacBook sluit. Want zelfs de lichtste druk kan je scherm vernietigen, zoals deze gebruiker op Reddit leerde die zijn hele scherm moest laten vervangen.