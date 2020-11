Streamingdienst Netflix is in Frankrijk gestart met het uitzenden van reguliere ‘lineaire’ televisie. De reden: keuzestress. Veel Fransen willen gewoon achterover leunen en niet hoeven kiezen wat ze op tv willen zien.

Het lijkt de wereld op zijn kop: de streamingdienst die als geen ander een bedreiging was en is voor traditionele ‘lineaire’ televisie, begint met een eigen ouderwets tv-kanaal, zo meldt het Amerikaanse Variety. Netflix Direct, alleen beschikbaar voor abonnees, gaat Franse, internationale en Amerikaanse speelfilms en tv-series uitzenden. Direct is daarmee het eerste uitstapje van Netflix naar realtime, geplande programmering. De zender is wel alleen beschikbaar via de browser en eventueel te casten naar het televisietoestel.

Neflix deed al eerder een test met aanbevolen programma’s, maar dat was een steekproef onder internationale gebruikers. Het verschil is dat deze test nu wordt gedaan in één land. De streamingdienst heeft Frankrijk uitgekozen vanwege de “hoge consumptie van traditionele televisie. In Frankrijk blijft traditioneel tv-kijken enorm populair bij mensen die gewoon achterover willen leunen en geen programma’s willen hoeven kiezen", aldus Netflix. “Misschien ben je niet in de stemming om daarover na te denken of wil je gewoon verrast worden door iets nieuw en anders.”

Algoritme-moe

Tijdens de eerste coronagolf explodeerde het aantal Netflix-abonnementen wereldwijd. De dienst test dit kanaal nu om te zien of ze toch nog een nieuwe doelgroep kan aanspreken van mensen die niet van dit soort ‘nieuwerwetse’ televisie gediend is. Bovendien wil het bedrijf een alternatief bieden voor abonnees die een tikkeltje vermoeid raken van al die titels die hen via een algoritme worden aanbevolen. Het testkanaal is op 5 november ‘zacht gelanceerd’ in Frankrijk en wordt begin december breder uitgerold. Meer landen kunnen volgen.