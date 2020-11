Facebook Nederland is gestart met korte voorlichtingsfilmpjes over hoe het platform werkt en omgaat met serieuze zaken als privacy en feitenchecks. Onder de naam 'Facebook Verzoekjes' kunnen gebruikers zelf onderwerpen aandragen.

Op de Nederlandse Facebook-pagina zijn sinds deze week video’s te zien, waarin het sociale platform een kijkje in eigen keuken geeft. In korte filmpjes wordt elke week een Facebook-medewerker bevraagd over functionaliteiten op het platform, maar ook over privacy-zaken of over het beleid rondom beladen onderwerpen zoals Zwarte Piet. De serie heet ‘Facebook Verzoekjes’, omdat Nederlandse Facebookers zelf onderwerpen kunnen aandragen waar ze meer over willen weten.

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn zaken waarover Facebook regelmatig onder vuur ligt. Maar er zijn ook kwesties waarvan je graag wilt weten hoe Facebook ze geregeld heeft. Zoals: hoe gaat het platform om met een account als iemand overleden is of wat te doen als je account gehackt wordt. Facebooks woordvoerder legt uit: “De serie ‘Facebook Verzoekjes’ is ontstaan, omdat we vaak dezelfde vragen voorbij zien komen vanuit onze eigen Facebook-fans. Het leek ons een goed idee om dit soort dingen nog eens goed en op een toegankelijke manier uit te leggen en om mensen ook praktisch verder te helpen. Zodat ze bijvoorbeeld weten wat te doen als ze gehackt zijn, maar ook hoe ze hun nieuwsoverzicht zelf kunnen personaliseren of hoe Facebook-groepen veilig worden gehouden.”

Community

De vragen in de voorlichtingsvideo’s worden gesteld door ‘digital community expert’ Maartje Blijleven, auteur van het boek We Love Communities. Ze worden beantwoord door verschillende Facebook-medewerkers. Hoewel de video’s niet heel diep gaan en natuurlijk de Facebook-boodschap verkondigen, is het leuk om eens andere gezichten te zien achter het grote sociale platform dan altijd weer Mark Zuckerberg.

Facebook Nederland overweegt om na de pilot-serie van zeven afleveringen weer nieuwe te gaan maken en roept mensen op om onder de video’s nieuwe verzoeken in te dienen.