Vandaag bestaat de computermuis officieel 50 jaar. Op 17 november 1970 werd het eerste patent afgegeven voor de “X-Y-position indicator for a display system”, een icoon in de historie van de personal computer en nog altijd niet weg te denken.

De ontwikkeling van de computermuis begon in het begin van de jaren zestig toen Douglas Engelbart aan de Amerikaanse Stanford-universiteit onderzoek deed naar de interacties tussen mens en computer. Bill English, destijds hoofdingenieur bij het Stanford Research Institute, bouwde in 1964 het eerste prototype van een computermuis. Ontwerpen met meerdere knoppen volgden al snel. Een enkel wiel of een paar wielen werd gebruikt om de beweging van de muis om te zetten in een cursorbeweging op het scherm. Engelbart was de uitvinder van het basisoctrooi voor wat toen de X-Y-position indicator for a display system werd genoemd. Het patent is ingediend in 1967 en werd afgegeven op 17 november 1970.

Macintosh

SRI gaf de computermuistechnologie in licentie aan onder andere Apple en Xerox. De muis werd commercieel pas levensvatbaar in 1984, toen Steve Jobs hem introduceerde bij de Macintosh-computer. Dat was drie jaar voordat het patent afliep en uitvinder Engelbart is er zelf nooit rijk van geworden.



Meer leuke historie over de muis lees je op Computermuis.com. En verder mag dit iconische filmpje uit 1998 natuurlijk niet ontbreken: minister-president Wim Kok maakt kennis met de muis.

Vijf generaties van de Apple-muis