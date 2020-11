Ook in 2020 staat hij weer stijf op de eerste plaats: het wachtwoord ‘123456’. Volgens het Jaaroverzicht van de 200 slechtste wachtwoorden van NordPass is dit meest gebruikte wachtwoord het afgelopen jaar meer dan 23 miljoen keer gekraakt.

Wachtwoordmanager NordPass brengt elk jaar een lijst uit met de 200 slechtste en makkelijkst te kraken wachtwoorden. Verder vertelt het overzicht hoe vaak de wachtwoorden zijn gebruikt, hoe vaak ze zijn blootgesteld en hoe lang het zou duren om ze te achterhalen. Uiteraard is dit jaaroverzicht een leuke eyecatcher van de wachtwoordprovider om zichzelf te promoten, maar we trappen er graag in. De lijst zal immers voor sommigen toch stof tot nadenken geven en anders wel voor een glimlach zorgen.

Moeilijk te kraken nieuwkomer

Dit jaar staat het wachtwoord ‘123456789’ op de tweede plaats en op de derde staat – met stip - ‘picture1’. Wellicht omdat dit een nieuw succesnummer is, duurt het relatief lang om dit wachtwoord te kraken: drie uur. Dat geldt zeker niet voor de rest van de top-20, die er als volgt uitziet: ‘password’, ‘12345678’, ‘111111’, ‘123123’, ‘12345’, ‘1234567890’, ‘senha’, ‘1234567’, ‘qwerty’, ‘abc123’, ‘Million2’, ‘000000’, ‘1234’, ‘iloveyou’ ,’aaron431’, ‘password1’ en ‘qqww1122’. De meeste hiervan hebben minder dan een seconde nodig om te sneuvelen, zegt NordPass.

‘iloveyou’

NordPass keek ook naar veelgebruikte wachtwoorden per categorie. ‘Aaron431’ is in 2020 de meest voorkomende naam met meer dan 90.000 gebruikers. ‘Chocola’ scoort het hoogst in de categorie voedsel met 21.409 gebruikers en ruim 37.000 gebruikers hebben ‘pokemon’ in hun wachtwoord staan, het populairste wachtwoord in de categorie entertainment. ‘Iloveyou’ staat op de 17de plaats in de lijst, maar scoort de eerste plek in de categorie ‘positieve woorden’, met meer dan een miljoen gebruikers.



Terwijl de lijst volstaat met usual suspects zijn er ook wel trends te zien. Zo stond ‘onedirection’ in 2019 nog op de 184ste plaats, maar heeft deze de lijst van 2020 niet meer gehaald. Minder dan de helft van de wachtwoorden - 78 stuks – zijn dit jaar nieuw in het top-200 overzicht.

Klik op het plaatje voor de volledige lijst.