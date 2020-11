Advertorial - Steeds meer mensen gebruiken een VPN. De kans is groot dat je dan ook wel eens van deze afkorting hebt gehoord. Maar wat is dit nu precies, en wat kun je ermee? En waarom zou je zeker een VPN moeten gebruiken?

Wat is een VPN?

VPN is de afkorting voor ‘Virtual Private Network’. Dit is een privénetwerk dat verbinding legt tussen de laptop, computer of telefoon en het internet. Via dit netwerk verstuurt de VPN data op een veilige manier: met een veilige verbinding. Alle gegevens worden versleuteld. Daardoor internetten VPN-gebruikers niet alleen veiliger, maar ook meer anoniem. Pottenkijkers hebben geen kans om mee te kijken, want in plaats van bruikbare gegevens zien ze een brei aan onbruikbare code.

Wanneer iemand online is, maakt diegene gebruik van een IP-adres. Daarmee kunnen internetters getraceerd worden. Zie het als het huisadres van de internetverbinding. Door een VPN te gebruiken, maak je verbinding via een externe server, die een ander IP-adres heeft. Daardoor wordt ook een ander adres getoond bij bijvoorbeeld het bezoeken van websites. Op die manier is de bezoeker niet te traceren.

Waarom een VPN gebruiken?

In de eerste plaats is het gebruik van een VPN bevorderlijk voor de online veiligheid. Zonder VPN laat je sporen achter op het internet. Komt deze informatie terecht bij een onbeveiligde internetpagina (zonder groen slotje), dan kan die informatie gemakkelijk onderschept worden. Zo is de kans op een hackaanval groter. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van openbare netwerken (wifi). Daar kunnen kwaadwillenden de verstuurde data inzien en onderscheppen. Door een VPN te gebruiken, wordt de data versleuteld en wordt het onderscheppen van data minder makkelijk.

Met een VPN kun je ook toegang krijgen tot buitenlandse diensten, zoals Netflix. Je kunt dan het buitenlandse aanbod bekijken. En dat is meerdere malen groter dan het Nederlandse aanbod.

Kiezen voor een gratis of een betaalde VPN?

Op het internet zijn er veel verschillende aanbieders van VPN’s. Sommigen zijn gratis, anderen zijn betaald. Het is verstandig te kiezen voor een betaalde aanbieder. Gratis aanbieders kunnen namelijk logbestanden opslaan, waarin data wordt opgeslagen. Die data kan worden doorverkocht aan marketingbedrijven en adverteerders. Bedenk dat je zelf het product bent als iets gratis is. De server die wordt gebruikt om de VPN aan te bieden, moet immers ook door de aanbieder betaald worden.

Je kunt een gratis VPN wel gebruiken om een lokaal netwerk op te zetten, maar liever niet voor het surfen op internet. Daar biedt deze niet genoeg veiligheid voor. Het is een beter plan een proefabonnement te nemen bij een betaalde aanbieder. Dan kun je zelf bepalen of het de moeite waard is om een betaald abonnement af te sluiten.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Surfshark