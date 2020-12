Een intelligent landscaping robot noemen de initiatiefnemers hem. De Yardroid ziet eruit als een tank en zijn taken liegen er dan ook niet om. Met zijn rupsbanden kan het apparaat over obstakels tot 15 centimeter hoog klimmen en hellingen tot 45 graden aan. Handig voor wie thuis een rotstuintje heeft of op een terp woont. In tegenstelling tot de bekende maairobots volgt deze geen kriskras bewegingen door de tuin, maar wordt hij aangestuurd door camera’s aan boord en volgt hij algoritmische patronen.



Maar de Yardroid gaat nog een stuk verder: niet alleen laadt hij zichzelf op, maar hij vult ook zelf zijn watertank van 8 liter via een speciale ‘slimme’ plug op de waterkraan. De waterstraal op zijn draaibare koepel reikt tien meter ver, dus hij kan ook sproeien. En de straal is krachtig genoeg om modder en poep van de tegels te spuiten. En daar eindigt het niet: naast die waterstraal heeft de Yardroid ook nog eens een kleinere loop die vloeibare insecticide kan spuiten om plaatselijk onkruid en mos in het gras tegen te gaan. Dat alleen is al erg knap: dat de apparaat onkruid als zodanig herkent. En blaadjes wegblazen kan hij ook.

En nu wegwezen!

Net als je denkt dat het niet gekker moet worden, lezen we dat de Yardroid ook ingezet kan worden als bewaker. De robot patrouilleert door de tuin, signaleert onbekende personen en kan ze filmen, aanspreken en vragen om te vertrekken. En als de ongenode gast niet weg wil wezen, volgt er een gerichte waterstraal! De 8 kilo zware en 65 centimeter lange Yardroid stelen heeft niet zoveel zin, want de robot stuurt zijn gps-coördinaten door naar de app van de eigenaar. Bovendien is hij alleen te bedienen na het invoeren van een wachtwoord.





Het bedrijf achter de Yardroid, Whirly Max, zamelt nu “na intensieve research” via crowdfunding geld in om zijn robotgrasmaaier in productie te gaan nemen. En aangezien het nog geen 1 april is, nemen we maar even aan dat we hier niet in de maling worden genomen - ook al staat er op de website alleen een telefoonnummer en mailadres en geen postadres.



Hoe dan ook, als hij er echt komt, moet de Yardroid zo’n 2500 dollar gaan kosten. Dat is een hoop geld, maar hetzelfde geldt ook voor een waakhond en die maait je gras niet!

Bekijk het filmpje van het prototype hier.