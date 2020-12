De populaire chatapp WhatsApp brengt meer kleur aan in zijn berichten. Voortaan kunnen gebruikers per chat een andere wallpaper toevoegen en ze daarmee persoonlijker maken. Ook is de serie corona-stickers uitgebreid.

“Voeg verschillende achtergronden toe aan je belangrijkste chats en je favoriete contactpersonen en je zult je nooit meer vergissen in naar wie je een bericht stuurt.” Dit is volgens eigenaar Facebook het belangrijkste onderdeel van de nieuwe WhatsApp-update die deze en komende week wordt uitgerold. Geen schokkend nieuws, maar wel met een grote impact als je bedenkt dat WhatsApp wereldwijd meer dan 2 miljard gebruikers heeft. Een video over de wallpapers vind je hier.

Ook kun je binnen één chat afzonderlijke wallpapers kiezen voor de normale en donkere modus, waarmee je ze beter kunt laten aansluiten op het moment van de dag. Naast landschappen en geometrische figuren is het traditionele Whatsapp-behang op de achtergrond nu ook in meerdere kleuren beschikbaar en de helderheid van de achtergrond kun je zelf instellen.

WHO

Naast de instelbare achtergrond bevat de laatste update ook nieuwe stickers, waaronder een verzameling ‘stripachtige’ corona-stickers die is ontwikkeld in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Het motto van de stickers is “Together at Home”, oftewel ‘samen thuis'.