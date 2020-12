Volgens de Consumentenbond zijn er al sinds de introductie van de Nintendo Switch in 2017 problemen met de bediening van het apparaat, de twee controllers die luisteren naar de naam Joy-Con. Poppetjes op het scherm bewegen uit zichzelf, ze driften, zonder dat de speler de controllers gebruikt. Deze ergerlijke Joy-Con Drift, zoals het probleem is genoemd, maakt de spelcomputer volgens de bond onbruikbaar.

Gezamenlijke actie

De problemen met de bediening zijn niet alleen allang bekend bij Nintendo, zegt de bond, het bedrijf heeft er zelfs excuses voor gemaakt, maar er vervolgens niets aan gedaan. De Consumentenbond doet nu een oproep aan Switch-eigenaren met klachten om zich te melden en doet dat samen met negen andere Europese consumentenorganisaties uit onder meer België, Frankrijk, Italië en Noorwegen. Consumentenorganisaties in Frankrijk en België zouden al bijna duizend klachten over de controller van de Nintendo Switch hebben ontvangen. Samen met de andere organisaties wil de Consumentenbond kijken hoe ze Nintendo in beweging kan krijgen. Directeur Sandra Molenaar: “We doen de oproep omdat we signalen krijgen dat de Switch niet zo lang meegaat als consumenten zouden mogen verwachten. Bovendien zijn de opties om de console te repareren beperkt, waardoor consumenten gedwongen zijn tot dure vervangingen. De reacties gebruiken we om te bepalen welke verdere actie we ondernemen.”

Green Deal

De Consumentenbond haakt in haar verklaring aan op de Green Deal, waarmee de Europese Unie consumentenproducten duurzamer en beter repareerbaar wil maken. HCC schreef daar vorige week over. Bedrijven moeten zorgen dat hun product voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van consumenten. En als een product verouderingsproblemen vertoont, moet de fabrikant snel een passende oplossing bieden, zo stelt de bond.



De problemen met de bediening heeft klanten van de Nintendo Switch vooralsnog niet tegengehouden. Kortgeleden schreven wij al over de verkooprecords die Nintendo afgelopen jaar heeft behaald met zijn spelcomputer.