ExoMy is een miniversie van de Rosalind Franklin Marsverkenner die in 2022 gelanceerd wordt door het Europees Ruimteagentschap ESA. De ruimterobot gaat onder meer onderzoek doen naar buitenaards leven. Het schaalmodel is 42 cm hoog, terwijl de echte verkenner meer dan 2 meter hoogte telt. Om de robot een wat menselijk karakter te geven, is de uitschuifbare antenne voorzien van een smiley-gezicht. Maar op deze grappige aanpassing na kan het schaalmodel wat het origineel ook kan: ruig terrein verkennen met zijn zes onafhankelijk van elkaar bewegende wielen.

Betaalbaar en toegankelijk

De Zwitser ESA-stagiair Miro Voellmy heeft ExoMy ontworpen en de broncode en handleidingen op Github geplaatst. Het 3d-printen van de constructieve onderdelen in PLA duurt ongeveer twee weken. Kosten: maximaal 500 euro. Voellmy: “We hebben het ontwerp zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk willen maken. Hij is te bouwen met een Raspberry Pi en de elektronische onderdelen zijn online of in elke hobbywinkel verkrijgbaar.”



ESA hoopt dat scholieren en studenten met de ExoMy aan de slag zullen gaan om meer vertrouwd te raken met robotica en om ze enthousiast te maken voor de echte ExoMars-rover, die volgens planning in 2023 op mars moet landen.”



Filmpjes en meer informatie vind je hier.