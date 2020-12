X-Mode is een bedrijf dat locatiesoftware maakt die appontwikkelaars in hun app kunnen inbouwen. Zo’n app weet dan waar je bent en kan je bijvoorbeeld gerichte informatie over jouw locatie sturen of aanbiedingen doen in jouw woonplaats. Dat X-Mode de gegevens die zij uit deze toepassing vergaart, zelf ook weer doorverkoopt en dus optreedt als data collection broker, is niet verrassend. Maar inmiddels is gebleken dat het bedrijf dat ook structureel doet aan Amerikaanse militaire en inlichtingendiensten. Hierover berichten onder andere de Wall Street Journal en Vice Media. Motherboard - de tech-website van Vice – schrijft dat onder andere de gebedsapp Muslim Pro en een moslim-datingapp gebruikmaken van X-Mode en de locatie van al deze gebruikers op die manier rechtstreeks terecht komen bij de overheid. De Muslim Pro is bijvoorbeeld 98 miljoen keer gedownload en al deze mensen kunnen dus gevolgd worden. Ander apps die genoemd worden, zijn een Amerikaanse weerapp en een digitale waterpas.

Uitsluiting

Apple en Google hebben nu op deze berichtgeving gereageerd door de Mode-X-software direct te verwijderen uit hun eigen apps. Bovendien hebben zij appontwikkelaars opgedragen dit ook te doen, op straffe van uitsluiting uit hun app stores. Apple geeft ontwikkelaars hiervoor twee weken de tijd, Google zelfs slechts één week. Een Google-woordvoerder zegt wel dat als ontwikkelaars die de X-Mode-toepassing gebruiken, vanwege de complexiteit van de materie meer tijd nodig hebben, zij eenmalig een verlenging van drie weken kunnen aanvragen. Daarna wordt app verwijderd uit Google Play.

Alleen voor Amerikanen

Op vragen van Motherboard reageerde een Amerikaanse legerwoordvoerder dat er niets mis is met deze praktijk: “Onze toegang tot de software wordt gebruikt om Special Operations Forces te ondersteunen in hun missies overzee. We houden ons daarbij strikt aan bestaande procedures die de privacy, mensenrechten en grondwettelijke en rechten van Amerikaanse burgers beschermen.” Niet-Amerikanen zijn hun leven echter minder zeker, claimt Motherboard. De site wijst op drone-aanvallen die in het verleden zijn gedaan door het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan, waarbij smartphonegegevens werden gebruikt om het doel te lokaliseren.



Een woordvoerder van X-Mode verklaart ondertussen dat het bedrijf niets anders doet dan zijn concurrenten waaronder Apple en Google zelf, en dat de techgiganten hiermee hun machtspositie misbruiken.