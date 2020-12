In oktober wist hacker Victor Gevers het Twitter-account van de Amerikaanse president Trump te kraken. Het kostte de Nederlander slechts zeven pogingen om Trumps wachtwoord te raden en de tweestapsverificatie voor de app bleek te zijn uitgezet. Het wachtwoord was “maga2020!”, een verwijzing naar Trumps verkiezingsslogan “Make America Great Again”. In 2016 lukte het Gevers ook al om het account van de president te hacken. Toen was het wachtwoord “yourefired”, naar de bekende uitspraak van Donald Trump in zijn tv-programma The Apprentice.

Niet getwitterd

Victor Gevers maakte in oktober zelf bekend dat hij was binnengedrongen, zowel Twitter als het Witte Huis ontkennen nog altijd dat het account ooit is gehackt. Door het account te kraken, had de hacker de profielfoto van de president kunnen veranderen en namens hem kunnen twitteren. Ook de direct messages van de president kon hij inzien, maar Gevers zegt dat hij niets van dat alles heeft gedaan. Het ging hem erom te laten zien hoe makkelijk ook zo'n invloedrijk Twitter-account als dat van de Amerikaanse president te hacken is. Hij heeft zijn geslaagde inbraakpoging ook zelf bij Twitter gemeld.

Ethisch hacken

Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid heeft onderzoek gedaan naar de zaak en het Openbaar Ministerie heeft nu besloten om Gevers niet te vervolgen. Hoewel hacken op zich een strafbaar feit is, kan er bij “bijzondere omstandigheden” een uitzondering worden gemaakt. Dat is het geval bij ‘ethisch hacken’, wanneer het inbreken in computers of accounts een maatschappelijk doel dient. Na de geslaagde Twitter-login probeerde Gevers in contact te komen met de Amerikaanse autoriteiten om de kwetsbaarheid te melden. Hij maakte zich daarbij bekend en gaf ook tips om de kwetsbaarheid te herstellen.