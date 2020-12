Google heeft toestemming gekregen van de Europese Commissie om fitness-tracker Fitbit over te nemen. Voorwaarde is wel dat Google de gezondheidsgegevens van Fitbit de komende tien jaar niet mag gebruiken voor gerichte advertenties.

Vorig jaar november maakte Google bekend Fitbit over te willen nemen voor een bedrag van 2,1 miljard dollar. Met de overname wil Google zijn achterstand inlopen op concurrenten als Apple, Samsung en Huawei, die allemaal al fitness-trackers en smartwatches aanbieden. De EU lag tot nu toe echter dwars, nadat meerdere partijen hun bezorgdheid hadden geuit over hoe Google met de gebruikersdata van Fitbit om zou gaan. De Fitbit leest immers behoorlijk persoonlijke gegevens uit over de fitheid van zijn gebruikers, zoals hartslag, caloriegebruik, slaappatronen en sportprestaties.

Eieren voor zijn geld

Google heeft verklaard in te stemmen met de EU-voorwaarde dat er een 'technische' scheiding wordt aangebracht tussen Fitbit- en Google-gegevens en dat Europese gebruikers een duidelijke keuze krijgen voorgelegd over het gebruik van hun gezondheidsgegevens voor andere Google-diensten. De afpraak dat Google van de Fitbit-data afblijft, staat voor een periode van tien jaar en kan door de Europese Commissie nog eens tien jaar worden verlengd als ze dat nodig vindt. De Commissie gaat een toezichthouder aanstellen die moet controleren of Google zich aan zijn belofte houdt. Het techbedrijf vond deze voorwaarden eerder onredelijk, maar kiest nu dus eieren voor zijn geld. “Deze deal immers gaat over apparaten, niet over data”, reageert een Google-woordvoerster.



Open en concurrerend

Behalve naar de kwestie van gevoelige data deed de Europese Commissie ook onderzoek naar de consumentenmarkt voor wearables. Concurrenten als Samsung en Garmin zeiden eerder te vrezen voor een te overheersende positie van Google op dit terrein, maar die zorg deelt de Commissie niet. “We kunnen de voorgenomen overname van Fitbit goedkeuren, omdat Google’s toezeggingen ervoor zullen zorgen dat deze markt open en concurrerend blijft”, aldus EU-mededingingscommissaris Margrethe Vestager. Die toezeggingen zijn onder andere dat Google belooft om geen hindernissen op te zullen werpen voor concurrerende Android-fitness-trackers en dat Fitbit-gebruikers ook in de toekomst hun gegevens zullen kunnen blijven delen met gebruikers van andere wearables als ze dat willen.