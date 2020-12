Apple geeft geen commentaar, maar anonieme insiders zeggen tegen persbureau Reuters dat het bedrijf wel degelijk bezig is om zijn autodivisie nieuw leven in te blazen. Al sinds 2014 werkt Apple met horten en stoten aan Project Titan. Het bedrijf ontwierp al enkele automodellen en heeft in het verleden al veel in autotechnologie geïnvesteerd. Een paar jaar geleden echter kwam de klad erin en vorig jaar nog werden 190 mensen van Project Titan ontslagen, nota bene door een manager die Apple bij autobouwer Tesla had weggekocht.

Volgens de ‘betrouwbare bronnen’ hebben de processor- en accutechnologie bij Apple zo’n sterke ontwikkeling doorgemaakt, dat het bedrijf nu toch weer op zelfrijdende auto’s wil inzetten. Daarbij blijft het overigens wel onduidelijk of Apple de auto ook zelf gaat produceren of dat het bedrijf daarvoor gaat samenwerken met een bestaande autofabrikant. Wellicht zou het bedrijf dan alleen de techniek aanleveren.



Het verhaal is wel dat Apple elektrische zijn auto’s wil gaan produceren voor de particuliere markt, in tegenstelling tot concurrent Google. Alphabet, het moederbedrijf van Google, richt zich onder de naam Waymo op zelfrijdende taxi’s.

Mono-cel

Wat de accu van Apple’s auto aangaat, wordt gesproken over een 'unieke mono-cel’, die minder ruimte in beslag neemt dan de afzonderlijke cellen in andere accu’s, waardoor meer accucapaciteit ingebouwd zou kunnen worden en dus een grotere actieradius mogelijk is. Verder zou Apple, nog steeds volgens de insiders, werken aan de ontwikkeling van LFP-accu’s met lithiumijzerfosfaat. Deze chemische samenstelling zou minder snel oververhit raken en dus veiliger zijn dan de huidige lithium-ionaccu’s.

Zeventien jaar

De grootste uitdaging voor Apple zou echter niet in de software en in de accutechniek liggen, maar in het opzetten van een productielijn met externe toeleveranciers. Het bedrijf mag dan diepe zakken hebben en jaarlijks honderden miljoenen elektronische apparaten produceren met onderdelen van over de hele wereld, auto’s bouwen is een heel ander verhaal. Persbureau Reuters wijst erop dat het Elon Musk ook zeventien jaar gekost heeft voordat Tesla zijn eigen broek kon ophouden.



“Maar als er een bedrijf is, dat zoiets kan opzetten, dan is het wel Apple”, zegt een voormalig medewerker van Project Titan. “Ook al is het wel even iets anders dan een smartphone bouwen.” Aan de andere kant kunnen recente smartphone-toepassingen wel een zetje geven. Zo zou Apple voor de 3d-beelden in de zelfrijdende auto zeker gebruikmaken van de lidar-sensoren die nu ook al in de iPhone 12 Pro zitten.