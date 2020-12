Zin om zingend de kerst in te gaan? De Blob Opera is een experiment met machine learning, waarbij je zelf de stemmigste liederen componeert. Zangtalent is niet nodig, het resultaat klinkt altijd prachtig.

In de Blob Opera stuur je zelf vier zangstemmen aan. Je sleept de vier blobs omhoog en omlaag om de toonhoogte te veranderen en naar links en rechts om de klank van de stemmen aan te passen. Als je vervolgens je compositie hebt opgenomen, harmoniseren algoritmes deze tot een mooi galmend koorlied. Het resultaat mag er zeker zijn. Zorg wel uiteraard dat het geluid van je computer aanstaat.



De Blob Opera is een project van webdesigner en grafisch ontwerper David Li in samenwerking met de Google Arts & Culture-app. Hij trainde het machine learning-model op de stemmen van vier operazangers: een tenor, een bas, een mezzosopraan en een sopraan. Van alle partijen werd zestien uur zang opgenomen en op basis daarvan snapt het model doe operazang zou moeten klinken.



Wil je nog meer In de kerstsfeer komen? Klik dan op het kerstboompje rechtsonder, dan wordt de kerststemming helemaal compleet. De blobs hebben een heel repertoire aan kerstliedjes paraat staan.

David Li experimenteerde al vaker met computerontwerpen zoals bij zijn Fluid Paint. Meer projecten vind je op zijn site, zoals de bijzondere Elastic Man.