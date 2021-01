Smartphone-bezitters in de Amerikaanse stad Los Angeles kunnen binnenkort bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Het bewijs moet een ‘privacy-proof’ plekje krijgen in iPhone Wallet en Google Pay.

De Wallet voor de iPhone en Google Pay voor Android is gewoonlijk de plek waar smartphone-bezitters hun creditcards en aangeschafte tickets bewaren. Nu komt daar voor inwoners van de stad Los Angeles dus een digitaal vaccinatiebewijs bij. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met het softwarebedrijf Healthvana, dat veel ervaring heeft met het verwerken van gevoelige medische gegevens.

'Vaccinpaspoort'

Volgens de gemeente is het vaccinatiebewijs in eerste instantie vooral bedoeld om mensen eraan te herinneren dat ze zich nog een tweede keer moeten laten vaccineren. Het hoofd van het plaatselijke vaccinatieprogramma, Claire Jarashow, verklaart dat een papieren bewijs immers makkelijk zoek zou kunnen raken. “En we hebben echt niet de capaciteit om honderden vaccinverklaringen af te gaan geven of bij te houden wie wanneer zijn tweede dosis moet halen.”



Ramin Bastani, directeur van Healthvana, zegt echter tegen persbureau Bloomberg dat de kaart ook “als bewijs kan dienen voor vliegmaatschappijen, scholen of voor wie het maar nodig heeft”, dat de persoon in kwestie zijn coronavaccin heeft gehaald. Daarmee is de discussie aangewakkerd dat een dergelijk ‘vaccinpaspoort’ een eigen leven kan gaan leiden en wellicht gebruikt gaat worden om mensen de toegang tot bepaalde plekken te ontzeggen.

Parallellen met corona-app

Ook bij de corona-app in Nederland waren hier zorgen over, een reden waarom de overheid regels heeft opgesteld om te zorgen dat het ‘vrijwillige’ gebruik van de app niet in gevaar kwam. Zo mogen werkgevers hun werknemers bijvoorbeeld niet verplichten om de app te gebruiken.