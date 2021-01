De Autoriteit Consument & Markt dwingt een webwinkel in voedingssupplementen om te stoppen met het gebruiken van neplikes en nepvolgers op sociale media. Het is de eerste keer dat de ACM een sanctie oplegt voor het misleiden van consumenten op die manier. Wat kost zo'n neplike?

Bicep Papa heeft consumenten misleid met de inzet van neplikes en nepvolgers. Deze webwinkel verkoopt voedingssupplementen en aanverwante producten via de website biceppapa.nl en maakt daar reclame voor op social media, onder andere Instagram. Volgens de ACM heeft Bicep Papa van september 2018 tot en met augustus 2020 98.000 volgers en 27.000 likes gekocht. Deze volgers en likes zijn nep, omdat ze niet van echte consumenten afkomstig zijn. Daarmee kan volgens de ACM “een positiever beeld van het bedrijf en de producten worden geschetst dan hoe het in werkelijkheid is. Hierdoor worden consumenten misleid en dat is verboden.”



Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online zien over de kwaliteit en populariteit van webwinkels en hun producten. Met het bewust inzetten van neplikes en nepvolgers worden consumenten misleid. Wij geven hiermee een duidelijk signaal af aan zowel aanbieders als gebruikers van neplikes en nepvolgers: dit moet stoppen.”

Klantbestanden gevorderd

Als Bicep Papa zijn praktijken niet stopt, moet het een dwangsom betalen die kan oplopen tot € 100.000,-. Het bedrijf zelf zegt inmiddels te zijn gestopt met het kopen van neplikes en nepvolgers. De ACM zegt dat het meer bedrijven heeft opgespoord die nepreviews, nepvolgers en neplikes aanbieden en die heeft gemaand om daarmee te stoppen. Daarbij heeft de ACM ook klantbestanden gevorderd. Op basis van die klantbestanden wil de ACM bedrijven, influencers en anderen aanpakken die misleidende beoordelingen gebruiken.

Wat kost een nepvolger?

Even googelen en je vindt zo bedrijven die nepvolgers voor Facebook en Instagram te koop aanbieden. Followersnet.com is zo’n Nederlands bedrijf. De prijzen zijn afhankelijk van de hoeveelheid neppers die je koopt, de ‘kwaliteit’ daarvan en hoe lang ze moeten blijven staan. Nepvolgers voor Instagram worden in bulk aangeboden van 100 tot 25.000 en de prijs varieert daarbij van € 3,50 tot € 375,-. Voor Facebookpagina-likes gaat dat van 100 tot 50.000 voor prijzen van 5,- tot € 1050,-. Nep-YouTube-abonnees levert het bedrijf ook, maar die zijn op dit moment “out of stock”.



Followersnet.com beweegt zich net binnen de grenzen van wat wel en niet mag, met op de site volop verwijzingen naar de ACM. Er staat dat alleen particulieren nepvolgers en neplikes kunnen kopen en dat bedrijven niet welkom zijn. In de disclaimer stelt het bedrijf: “Gebruik onze producten op eigen risico en alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.”



Ook Instalikeskopen.nl laat op zijn homepage weten dat het niet meer is toegestaan om te leveren aan bedrijven en influencers. Ook zegt het bedrijf dat volgers kopen eigenlijk niet mag van Instagram, maar dat het platform er nog nooit iemand om geblokkeerd heeft. Voor slechts € 8,80 koop je er 750 'vrienden'. Wil je meer volgers, dan koop je die met 20 procent korting.