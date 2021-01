Advertorial - De kans is zeer groot dat je het huidige mobiele nummer al aardig wat jaren bij je draagt. De kans is ook zeer groot dat al je familie en vrienden jouw nummer uit het hoofd kunnen opnoemen. We veranderen tegenwoordig vaker van telefoon of aanbieder dan voor betere telefoonabonnementen. Dat heeft een paar goede redenen.

Er bestaan meerdere relaties tussen de telefoonabonnementen en de smartphones. De belangrijkste op dit moment is de technologische ontwikkeling. De komende tijd zal de mobiele markt 1 onderwerp de boventoon voeren: 5G. Deze nieuwe snelle draadloze verbinding gaat voor een hoop veranderingen zorgen. Wil je gebruik gaan maken van 5G, dan zijn er 2 dingen voor nodig. Een smartphone die 5G ondersteunt, zoals de nieuwe IPhone 12-serie of de nieuwe Samsung Galaxy 21. Dit zijn slecht 2 voorbeelden van smartphones die 5G ondersteunen. Maar de verbinding moet ook aangeboden kunnen worden. En wellicht is jouw huidige provider nog niet zo ver. Dat is goed mogelijk. Hier is een duidelijke relatie zichtbaar tussen de smartphone. Zonder een goed abonnement kun je geen gebruik maken van 5G en zonder een smartphone die geen 5G ondersteunt, is de snelheid ook niet beschikbaar.

De smartphone heeft een technologische levensduur. Hiermee doelt men op de technologie die na een paar jaar zo verouderd is, dan de smartphone niet meer is geschikt voor het huidige dagelijkse gebruik. Die levensduur ligt nu tussen de 2 à 3 jaar. Dit is ook per merk afhankelijk. Zo kan een Samsung Galaxy-smartphone makkelijk 3 jaar meegaan. In tegenstelling tot een instap-smartphone van Xiaomi die met moeite 2 jaar mee kan. Bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement kan je hiermee rekening houden. Het is mogelijk om te kiezen voor een telefoonabonnement met smartphone of juist zonder nieuwe telefoon.

Het is uit te rekenen of een toestel in een abonnement gratis is of dat je bij moet betalen. Want het liefste heb je het goedkoopste abonnement dat voldoet aan al jouw wensen.

Om erachter te komen welk telefoonabonnement goed bij jouw huidige wensen past, is een tool makkelijk om te gebruiken. Verken van te voren welke mogelijkheden er zijn. Bepaal vervolgens welke richting je op zou willen gaan. Hierbij bepaal je de relatie tussen je smartphone en je telefoonabonnement. Het is goed mogelijk dat je net het laatste model van de Samsung Galaxy Note 20 hebt gekocht. Een nieuw abonnement met telefoon zou dan niet de beste en goedkoopste keuze zijn. Bepaal zelf hoeveel belminuten, sms-tegoed en hoeveel data je nodig hebt. En kies dan voor het beste sim-only abonnement dat bij jouw wensen past. Maar misschien is je Apple IPhone 7 aan vervanging toe. Kies dan juist voor een ander abonnement.

Het is aan te raden om je goed in te lezen en te verdiepen in de mogelijkheden van telefoonabonnementen. Het kan je per maand een paar euro schelen, maar dat kan al snel oplopen tot 100 euro of meer per jaar.



