Het medische tijdschrift Heart Rhythm Journal publiceerde deze maand een artikel waarin het waarschuwt voor de magneten die worden gebruikt in de iPhone 12 en de MagSafe-opladers van Apple. Deze opladers worden los verkocht, maar zijn specifiek geschikt voor de iPhone 12, die daartoe aan de achterkant is uitgerust met een ring van magneten die het toestel op zijn plaats houdt. Het Amerikaanse tijdschrift heeft in een test aangetoond dat de aanwezigheid van een iPhone 12 bij een patiënt met een pacemaker direct een storing opleverde voor het apparaat en dat het risico bestaat dat dit wordt uitgeschakeld.

Elektromagnetische straling

Het is algemeen bekend is dat de werking van een pacemaker nadelig kan worden beïnvloed door magneten en elektromagnetische straling. Zo mogen bezitters van een pacemaker bijvoorbeeld niet zomaar door een controlepoortje op het vliegveld en moeten zij voorzichtig zijn bij een MRI-scanner. Maar omdat de magneetring en de MagSafe-oplader belangrijke eyecatchers zijn voor de iPhone 12, komt Apple nu met een extra waarschuwing op zijn supportpagina. Apple zegt daarin dat het adviseert om de iPhone op tenminste 15 centimeter afstand te houden van de pacemaker. Dat geldt ook voor de opladers en in oplaadtoestand wordt een minimale afstand van 30 centimeter aangeraden.



Overigens is de Nederlandse supportpagina van Apple nog niet bijgewerkt, daar wordt de minimale afstand nog niet gemeld zoals op de Engelstalige website.