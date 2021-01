Muziek- en podcast-app Spotify is er veel aan gelegen om de smaak van zijn gebruikers te achterhalen, met als doel ze zo’n persoonlijk mogelijk muziekaanbod te bieden. En daardoor de abonnees aan zich te binden, want de concurrentie in streamingdiensten is groot. Door te zoeken, muziek en muzikanten te liken en afspeellijsten te kiezen weet de app steeds beter van welke muziek je houdt. Deze methode is echter niet efficiënt genoeg, vindt Spotify, omdat het vereist dat gebruikers op “moeizame wijze antwoorden moeten invoeren, opdat het systeem de smaak van de gebruiker kan vaststellen”.



Al eerder deed Spotify app onderzoek naar hoe persoonlijkheidskenmerken de muziekvoorkeur bepalen en wat de app daarmee kan. Zo zijn “zelf-evaluerende, introverte mensen geneigd dieper in de catalogus van een artiest te graven en naar meer tracks te luisteren voor elke artiest die ze ontdekken", blogde de app vorige maand.

Blij, boos, verdrietig of neutraal

De nieuwste oplossing heeft Spotify echter gevonden in spraakherkenning, zo meldt muziekwebsite Musicbusinessworldwide.com. De app heeft deze maand namelijk goedkeuring gekregen op een patentaanvraag die ze al in 2018 heeft gedaan. Daarmee gaat de app nu een functie inbouwen waarbij gebruikers terugpraten. En daar leert het programma heel veel van: op basis van “intonatie, stress, ritme en dergelijke spraakeenheden” kan Spotify de stemming van een gebruiker categoriseren als “blij, boos, verdrietig of neutraal”.

De app haalt nog veel meer info uit je stem: hoe snel je spreekt, de toonhoogte, hoe snel je klanken vormt, klemtonen, accent; allemaal geven ze de app een idee hoe van oud je bent, of je man of vrouw bent, of je vermoeid of juist energiek bent en nog veel meer.



Deze informatie combineert de app met achtergrondgeluiden, of je op straat loopt of dat er bijvoorbeeld geratel op toetsenborden klinkt. Al deze parameters bepalen welke muziek Spotify je vervolgens gaat aanbieden, uiteraard gecombineerd met al je eerdere muziekgeschiedenis, voorkeuren en aanbevelingen.

Persoonlijk en gevoelig

Is het fijn als een app je zo goed leert kennen op basis van je persoonlijke kenmerken? Spotify denkt in ieder geval van wel, met als doel de optimale luisterervaring en klanttevredenheid. Maar, zo stond ook in de eerder aangehaalde blog: “We erkennen dat iemands digitale geschiedenis buitengewoon persoonlijk en gevoelig is. Als zodanig moet dit worden behandeld met de juiste aandacht voor denkbaar misbruik en onbedoelde externe effecten.”

Pagina uit Spotify’s patentaanvraag