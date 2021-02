In een aflevering van Black Mirror, de dystopische televisieserie over doorgeslagen technologie, chat en belt een vrouw met haar overleden vriend. Alleen is die vriend een intelligente chatbot en converseert hij met haar vanuit een profiel dat is gebaseerd op al zijn nagelaten social-mediaberichten en online informatie over hem.

Klinkt als enge sciencefiction? Deze techniek is precies wat is omschreven in een octrooiaanvraag van Microsoft uit 2017 die recent is goedgekeurd. Alleen heeft Microsoft al toegezegd niets met deze techniek te zullen doen.

Specifieke persoonlijkheid

Het octrooi dat Microsoft heeft aangevraagd en waarover CNN Business bericht, omschrijft het bouwen van een conversatie-chatbot, gemodelleerd naar een specifieke persoon in het “heden of het verleden, zoals een vriend, een familielid, een kennis, een beroemdheid, een fictief karakter of historische figuur”, aldus de aanvraag bij het US Patent and Trademark Office. De chatbot zou worden geladen met “sociale data”, zoals afbeeldingen, video’s, spraakgegevens, berichten op sociale media en brieven. Met die gegevens wordt de chatbot getraind “om te praten en communiceren in de specifieke persoonlijkheid van de persoon”. En wanneer de gebruiker een vraag stelt die de chatbot niet kan beantwoorden, zou deze gebruik kunnen maken van “externe gegevensbronnen”.

Demografische informatie

De ‘specifieke persoonlijkheid’ van de bot wordt onder meer gebouwd rondom gesprekskenmerken van de persoon, zoals stijl, vocabulaire, toon, stem, zins- en dialooglengte en complexiteit, onderwerp en consistentie. Ze worden aangevuld met interesses en meningen op internet alsook demografische informatie zoals leeftijd, geslacht en beroep, zo stelt het octrooi. In sommige gevallen kan de tool zelfs worden gebruikt om spraak- en gezichtsherkenningsalgoritmen toe te passen op opnames, afbeeldingen en video’s om de chatbot te verbeteren.





Volgens Tim O’Brien, hoofd van de afdeling kunstmatige intelligentie bij Microsoft, stamt deze octrooiaanvraag duidelijk ‘uit 2017’. Vandaag de dag zou dergelijk onderzoek niet meer door de diverse toetsingscommissies voor ethiek en ‘verantwoorde AI’ zijn gekomen. En ja, het klinkt inderdaad verontrustend, zo besluit O’Brien zijn Tweet. De octrooi-aanvraag toont niettemin aan dat de techniek er klaar voor is.

Wie de betreffende Black Mirror-aflevering ‘Be right Back’ wel eens wil zien: hij staat op Netflix.

Rechts: Illustratie uit de octrooiaanvraag