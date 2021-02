Op dit moment biedt Mastercard al speciale cryptovaluta-kaarten aan, maar dat doet het bedrijf met externe leveranciers die het cryptogeld omzetten in traditionele valuta, die vervolgens worden gebruikt om transacties uit te voeren. De maatschappij wil de cryptovaluta nu direct in zijn netwerk gaan integreren, waardoor betalen met cryptogeld sneller en goedkoper moet worden, en veel meer winkels de cryptovaluta naar verwachting gaan accepteren.



“Wat je mening over cryptovaluta ook is – of je nou een regelrechte fanaat bent of een volslagen scepticus - feit is dat deze digitale valuta een steeds belangrijker onderdeel van de betalingswereld worden.” Dat zegt Raj Dhamodharan, het hoofd van de afdeling Digital Asset Products van Mastercard, in een blog. “We zien dit op ons Mastercard-netwerk, waar mensen creditcards gebruiken om crypto-activa te kopen, vooral tijdens de recente waardestijging van Bitcoin. Maar we zien ook dat steeds meer klanten die de cryptovaluta weer in traditionele valuta omzetten om het geld te besteden.”



De mededeling van Raj Dhamodharan komt op het moment dat Bitcoin opnieuw een enorme koersstijging doormaakt, zeker na de mededeling van Elon Musk deze week dat Tesla binnenkort Bitcoin gaat accepteren als betaalmiddel. De autobouwer zegt anderhalf miljard dollar in de munt te hebben geïnvesteerd.

“Jouw geld”

Mastercard is niet de eerste financiële dienstverlener die zich op de cryptomunten werpt. Ik oktober vorig jaar kondigde PayPal aan dat het zijn betaalplatform openzet voor cryptovaluta. De creditcardmaatschappij heeft overigens zelf geen mening over cryptogeld, maar ziet zichzelf puur als dienstverlener. “Onze filosofie over cryptovaluta is duidelijk”, schrijft Dhamodharan, “het gaat om keuze. Het is niet aan ons om cryptovaluta aan te bevelen. Wij zijn er om klanten, handelaren en bedrijven in staat te stellen digitale waarde - traditioneel of crypto - te verplaatsen zoals zij willen. Het zou jouw keuze moeten zijn, het is immers jouw geld.”

Consumentenbescherming

Mastercard zegt wel een aantal voorwaarden te stellen aan de invoering van de cryptomunten. “Allereerst is er meer consumentenbescherming nodig waaronder de beveiliging van klantgegevens, en wel op het hetzelfde niveau als mensen nu van hun creditcards gewend zijn. Ook moeten er strikte protocollen komen om illegale activiteiten en misleiding in betalingsnetwerken te voorkomen. Verder moeten de digitale activa voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Ten slotte moeten klanten de cryptovaluta echt willen gebruiken voor betalingen. Als middel om te besteden, niet om te investeren”, aldus de Mastercard-manager.



De creditcardmaatschappij gaat ook niet zomaar alle cryptovaluta toelaten in zijn betalingsverkeer. Alleen “stablecoins”, cryptovaluta die volgens het bedrijf hebben bewezen dat ze “betrouwbaar, gereguleerd en transparant” zijn. De manager noemt geen specifieke valuta, maar het zou dan om Bitcoin en Ether gaan.