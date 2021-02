Advertorial - Ben je klaar met jouw huidige (IT) opleiding of ben je op zoek naar een uitdaging waarmee je bent voorbereid voor de toekomst? Dan is mechatronica de opleiding voor jou!

Wat is Mechatronica eigenlijk?

Om die vraag direct te beantwoorden: mechatronica is de combinatie van technische disciplines zoals elektronica, elektrotechnieken, aandrijftechniek en ICT. Dit zijn allemaal onderdelen van de technische industrie. Hier heb je veel te maken met verschillende soorten machines en robots die onder mechatronica vallen. Je zou dit kunnen vergelijken met een robotica-opleiding.

In dit vakgebied spelen allerlei factoren een grote rol en informatica is daar een van. Informatica speelt in op het gebeid van veiligheid (security) en big data. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

- Lasrobots

- Volautomatische melkmachines

- Sorteermachine

- Kopieermachine

- Liften

Voor wie kan mechatronica interessant zijn?

De opleiding is uitgebreid en voegt allerlei verschillende andere vakgebieden samen, zoals elektrotechniek tot aan technische informatica. Vaak is het zo dat echte liefhebbers en mensen die passie hebben voor deze vakgebieden, kiezen voor het studeren en volgen van de mechatronica-opleiding. Het kan interessant zijn als je jezelf verder wilt verdiepen in de technische wereld en jezelf wilt voorbereiden voor wat de toekomst kan (en ongetwijfeld gaat) brengen.

Wanneer je uiteindelijk kiest voor deze opleiding, krijg je onder andere te maken met verschillende uitdagende systemen en technieken:

- Meet-, regel- en besturingstechniek

- Mechanische aandrijftechnieken

- Pneumatiek

- Robotica

- Internet of Things

- Voorspelbaar onderhoud

Voordat je kiest voor deze opleiding, is het belangrijk om eerst goed onderzoek te doen of jij het interessant vindt! Hierdoor voorkom je teleurstelling als de opleiding anders blijkt te zijn dan dat jij dacht.

Met deze opleiding kun je jezelf verdiepen in de technische wereld en een futureproof studie, de kennis die toegepast wordt in deze opleiding is enorm waardevol. Na deze opleiding kun je in verschillende richtingen doorstromen voor bijvoorbeeld het verlenen van service of monteren van bepaalde mechatronica!