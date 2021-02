De ‘IT-politicus van het Jaar’-verkiezing wordt sinds enkele jaren georganiseerd door AG Connect, een platform voor IT-professionals in Nederland. De prijs gaat naar een politicus die digitalisering en IT sterker op de overheidsagenda weet te zetten.

GAIA-X

De IT-experts nomineerden Jan Middendorp omdat hij zich volgens het juryrapport “prominent heeft geprofileerd op het thema cloud en - als eerste - een lans heeft gebroken voor stevige participatie in GAIA-X en laten zien dat de Nederlandse belangen hierin een grote rol spelen.” GAIA-X is een recent initiatief van Frankrijk en Duitsland voor een eigen, veilige Europese data-infrastructuur gebaseerd op onze GDPR-wetgeving.



De lezers van AG Connect vinden dat Middendorp door zijn “moties en andere inbreng heeft laten zien dat hij begrijpt wat belangrijk is in een wereld met Big Data en AI en waar de knelpunten zitten.” Hij heeft zich als politicus “het IT-domein eigen gemaakt om de dialoog aan te gaan over wat de rol van de overheid in het digitaliseringsvraagstuk moet zijn.” Ook houdt Middendorp zich volgens de stemmers bezig “met het Nederland van over dertig jaar in plaats van zich verliezen in de waan van de dag.”

Prominent geprofileerd

Jan Middendorp is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid van de VVD. Hij is woordvoerder op het gebied van onder andere overheid en digitalisering en (e)identiteit. Middendorp was lid van de tijdelijke Kamercommissie Digitale toekomst. Hij schreef verschillende initiatiefnota’s, diende veel moties in over het thema digitalisering en schreef enkele opinieartikelen zoals over social media en de komende verkiezingen. Naar aanleiding van zijn initiatiefnota Menselijke Grip Op Algoritmen is dit jaar een werkgroep opgezet die onderzoek gaat doen naar het toezicht en de regulering van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Foto: De Beeldredaktie, Phil Nijhuis

Zero to one

Middendorp is uiteraard blij en vereerd om de verkiezing te winnen. “Toen ik vier jaar geleden in de Tweede Kamer kwam, werd het thema digitalisering door veel mensen in politiek Den Haag als minder belangrijk gezien. Dat is echt omgeslagen. Corona heeft dat nog eens versneld: nu is iedereen online met alles. Tijdens mijn periode in de Tweede Kamer is digitalisering in de Nederlandse politiek van zero to one gegaan. Deze parlementaire periode is voor politici wat digitalisering betreft een unieke tijd en het is geweldig om aan het einde daarvan de prijs IT-Politicus van het Jaar 2020 te winnen.”