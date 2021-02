Twee maanden geleden berichtten wij nog over de Joy-Con-drift, waarbij games voor de Nintendo Switch onspeelbaar bleken vanwege slecht functionerende Joy-Con controllers. De Sony PlayStation 5 blijkt nu last te hebben van hetzelfde probleem, dat inmiddels wordt omschreven als de DualSense-drift. Website GamesRadar schrijft hierover. Bij deze ‘drift’ bewegen personages in de game zonder dat de speler de controller aanraakt of terwijl hij hem stil houdt. Daardoor raken de handelingen in de game die om precisie vragen, verstoord en gaat de lol er voor de fanatieke gamer snel vanaf. Zo klaagde een gamer dat zijn vizier in Call of Duty steeds naar links drift, zodat hij niets meer raakt. Een andere gamer klaagde dat de camera in zijn spel voortdurend om zijn personage heen cirkelt.

Schadevergoeding

Het in collectieve rechtszaken gespecialiseerde advocatenkantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP heeft er nu werk van gemaakt. Na een oproep aan gebruikers om hun klachten in te sturen, heeft het kantoor afgelopen week een zaak tegen Sony aangespannen. Het advocatenkantoor zegt dat Sony volledig op de hoogte is van de problemen met de DualSense-controllers, maar er te weinig aan doet. Weliswaar valt het hardware-probleem onder de garantie, maar vanwege de leveringsproblemen rond de PS5 kan Sony die verplichtingen niet nakomen. Bovendien draaien de consumenten bij reparatie op voor de verzendkosten.

Het kantoor beweert verder dat de problemen met de controllers al eerder bekend waren bij de fabrikant en dat die daar niet eerlijk over heeft bericht. In dat geval zouden gamers het apparaat nooit voor de volle winkelprijs hebben gekocht, zo is de stelling. Gamers zouden dan ook een schadevergoeding moeten krijgen. Sony heeft nog niet op het de rechtszaak gereageerd.