Advertorial - Eén voordeel van de lockdown én de avondklok is dat je meer tijd overhoudt om te gamen. En dat komt goed uit, want er zijn verschillende gave spellen waar je de komende tijd helemaal in kunt opgaan. We bespreken vier van de beste games die je dit jaar kunt spelen.

Assassin's Creed Valhalla

Een van de beste PC games van 2020 was Assassin’s Creed Valhalla. In dit nieuwe deel in de Assassin’s Creed-reeks ben jij een legendarische Viking genaamd Eivor. Eivor is op zoek naar glorie in een grote, open wereld die de fjorden aan de Noorse kust en de verboden koninkrijken van Engeland bevat. Hier, in de duistere middeleeuwen, overval je vijanden, breid je jouw nederzetting uit en bouw je aan politieke macht. Jij voert met behulp van een bruut gevechtssysteem met iconische bijlen, zwaarden en schilden epische rooftochten aan tegen Saksische troepen en forten ter meerdere eer en glorie van jezelf. Meedogenloos zijn is een vereiste in Assassin’s Creed Valhalla, waarin de geavanceerde RPG mechanics de groei van jouw personage vormgeven en jou helpen om de wereld om je heen te beïnvloeden.

Far Cry 6

Dit jaar brengt Ubisoft de nieuwe game Far Cry 6 voor PS5 en Xbox Series X uit, en er is alle reden om enthousiast te worden van dit nieuwe deel in de Far Cry-reeks. In Far Cry 6 moet jij de brute dictator van een fictief Caraïbisch eiland én zijn zoon stoppen als guerrillastrijder. Daarvoor gebruik je geïmproviseerde wapens, voertuigen én nieuwe huurlingen. Het eiland Yara biedt het grootste speelveld ooit in een Far Cry-game, compleet uitgerust met hele jungles waar je je weg doorheen moet vinden, open stranden én een levendige hoofdstad genaamd Esperanza. Het hoofdpersonage in Far Cry 6 heet Dani en kun je als man en als vrouw spelen. Dit bepaal je aan het begin van het spel.

Watch Dogs Legion

Ook een van de top PC games van 2020 is Watch Dogs Legion, dat een voorschot neemt op verregaande gevolgen van de brexit voor het Verenigd Koninkrijk. Het speelt zich af in Londen op het moment dat de stad voor haar ondergang staat. De inwoners worden onderdrukt door een Big Brother-achtige alziende surveillancestaat, paramilitairen surveilleren door de straten en een machtig misdaadsyndicaat jaagt op de kwetsbaren in de samenleving. Je raadt het al: het lot van de stond ligt bij jou. In Watch Dogs Legion vecht jij terug tegen de slechte invloeden in de stad met behulp van een nooit eerder vertoonde gameplay-innovatie waarbij je werkelijk iedereen die je in Londen tegenkomt, kunt rekruteren. Hierdoor is dus elk personage in de open wereld speelbaar én heeft een achtergrondverhaal, persoonlijkheid en skillset. Zo kun je je eigen unieke team creëren. Je kunt Watch Dogs Legion online spelen en de krachten bundelen tijdens coöp-missies voor vier spelers, endgame uitdagingen én dagelijkse evenementen.

Riders Republic

Ooit gehoopt voor meer vrijheid in een racegame? In Riders Republic vind je een open wereld die een waar sportparadijs vormt. Op jouw fiets, ski’s, snowboard of in je wingsuit bepaal en overtreed je zelf de regels. Dit doe je in de bergen van beroemde Amerikaanse nationale parken zoals Yosemite, Zion en Bryce Canyon. Met de multiplayerfunctie kun je tegen meer dan 50 spelers tegelijkertijd spelen en je laten gelden in een race met een massastart waarbij je al botsend, grindend en vechtend over de finishlijn komt. Je personage kun je helemaal zelf aanpassen.



Vervelen hoeft er dus helemaal niet bij te zijn. Ook niet als de lockdown verlengd wordt. Het is gamen geblazen!