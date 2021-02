Ring, een dochterbedrijf van Amazon, verkoopt slimme beveiligingsapparaten, zoals videodeurbellen, IP-camera’s en slimme deursloten. Deze week introduceert het merk geofencing voor al zijn apparaten. In deze app-instelling maak je een onzichtbare grens aan rond de woning en peilt de app voortdurend de positie van je smartphone. Zodra je die ingestelde grens passeert, komt de app in actie: hij sluit bijvoorbeeld automatisch de deur af of stuurt je een melding dat je het alarm nog moet activeren. Een andere optie is Auto-Snooze, dat voorkomt dat je bewegingsmeldingen krijgt doorgestuurd wanneer jij zelf op de videodeurbel afloopt.

Privacy

Ring zegt privacy belangrijk te vinden en belooft geen gps-data te verzamelen wanneer geofencing wordt gebruikt. De app kijkt alleen of de gebruiker de grens heeft overschreden om te bepalen welke automatisering vervolgens moet worden geactiveerd. Volgens Ring is de nieuwe Geofencing-functie via een app-update geschikt voor alle huidige bezitters zijn slimme beveiligingsapparaten.



Geofencing zal in de toekomst veel vaker worden toegepast. Hier bijvoorbeeld vinden app-ontwikkelaars voor het Android-platform een handleiding hoe ze de techniek kunnen inbouwen in hun apps. Zo kunnen kaart-apps je bijvoorbeeld gerichte informatie geven over de omgeving waar je op dat moment bent. Geofencing is ook interessant voor narrowcasting: reclame op openbare tv-schermen die wordt geactiveerd wanneer je in de buurt komt en die specifiek op jou gericht is op basis van de data die je smartphone over je verzendt.

In de locatie-instellingen van hun telefoon kunnen gebruikers er in ieder geval zelf voor kiezen of ze wel of niet gevolgd willen worden.