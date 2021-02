Klokkenluider Frits Veerman is gisteren onverwacht overleden op 76-jarige leeftijd. In de jaren zeventig ontdekte Veerman de diefstal van atoomgeheimen bij URENCO. Frits was sinds 1992 een actief en gewaardeerd lid van HCC.

Frits Veerman werkte als technisch fotograaf in dienst van Stork bij uraniumverrijkingsbedrijf URENCO in Almelo, toen hij ontdekte dat zijn collega Abdul Khan bedrijfsgeheimen meesmokkelde. Veerman waarschuwde het bedrijf en zelfs de Nederlandse inlichtingendiensten, maar met zijn meldingen werd niets gedaan. Sterker nog: Veerman werd tegengewerkt, verloor uiteindelijk zijn baan en heeft daarna nauwelijks nog carrière kunnen maken of op zijn niveau kunnen werken.

Abdul Khan speelde de geheimen door naar zijn geboorteland Pakistan, dat daardoor de kennis in handen kreeg om een atoombom te maken. De Pakistaan werd daar als een held onthaald en speelde de technologie later door aan Iran, Libië en Noord-Korea.

Eerherstel

Frits Veerman heeft zijn leven lang gevochten voor eerherstel en dat kwam er pas vorig jaar. Toen concludeerde het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders dat Veerman op de juiste manier zijn meldingen had gedaan en dat het “aannemelijk” was dat hij jarenlang is benadeeld en tegengewerkt door zijn toenmalige werkgever. Veerman kondigde daarop een miljoenenclaim aan tegen de Nederlandse overheid.

HCC!windows

Frits Veerman was al sinds 1992 lid van HCC. Hij was kernlid van HCC!windows en de regio HCC!almere en actief in veel andere Interessegroepen zoals Apple, Opensource en Compusers. HCC!windows-bestuurslid Leo Rasch: “Frits was jarenlang een bekende HCC’er, een sympathieke vent en een sterke persoonlijkheid. Wij wensen zijn familie veel sterkte.”