Advertorial - Hapert haast iedere videocall of merk je dat uploads veel langer duren dan je zou verwachten? Het kan liggen aan je internetverbinding, die misschien niet zo goed is als je werd beloofd.

Dus sloot je een duur abonnement af met een hoge snelheid voor het downloaden én uploaden? Met een simpele check kom jij erachter of je wel krijgt waar je voor betaalt. Lang niet alle providers krijgen het namelijk voor elkaar om je de snelheid te bieden die je is beloofd.

Verschil tussen providers

Sommige providers hebben hun zaken goed op orde. Ze leveren netjes de snelheid waar je voor betaalt, in ieder geval tot aan de router bij je thuis. Dat het draadloze netwerk dit vervolgens niet overneemt zou kunnen, maar dat kun je zelf oplossen.

Veel vervelender is het als je de snelheid ook niet haalt met een vaste verbinding, vanaf de router die je van de provider hebt ontvangen. Met name bij ADSL en bij internet via de kabel heb je soms niet de snelheid, terwijl je daar wel iedere maand netjes voor betaalt.

Providers verschuilen zich soms achter de ‘afstand tot het verdeelpunt’, al is dat iets waar ze op basis van je postcode al rekening mee hadden kunnen houden. Merk je dus dat de internetverbinding veel langzamer is dan je werd beloofd? Dan is het de moeite waard om eens verder te kijken.

Test je internetverbinding

Benieuwd hoe je dat zelf kunt testen? Je kunt online jouw provider vergelijken met de rest van het aanbod en een test doen. Je test dan de internetverbinding om na te gaan hoe snel je eigenlijk kunt downloaden en uploaden. Blijft dat (sterk) achter bij waar je voor betaalt? Dan wordt het tijd om over te stappen. Of je provider daar in ieder geval eens een paar kritische vragen over te stellen.

Tip: wijkt de snelheid van je internetverbinding met meer dan 10% af van wat je is beloofd? Dat zou niet mogen, dus daar kun je vragen over stellen.

Let op: test de snelheid het liefst via een vaste kabel van de router naar jouw computer. Zo weet je zeker dat het niet ligt aan het draadloze netwerk dat je thuis gebruikt.

Internetabonnement met een goede verbinding

Dus merk je dat jouw internet niet zo snel is als je zou mogen verwachten? Je kunt online internetproviders vergelijken om na te gaan waar je een betere keuze kunt maken. En wil je op die manier meteen een upgrade in snelheid maken? Bekijk en vergelijk de aanbiedingen, zodat je internet sneller wordt of dat je misschien op de kosten kunt besparen.

Check zowel de aanbiedingen van andere providers als ook de reviews die erbij staan. Op die manier kom je er zelf achter of anderen wel de snelheid krijgen die ze wordt beloofd. Je maakt een keuze voor een betrouwbare provider, die je levert waar je voor betaalt.