Facebook komt later dit jaar naar verwachting met zijn eerste ‘slimme’ bril. Maar over één feature twijfelt het techbedrijf nog: gezichtsherkenning. Facebook ziet grote kansen, maar wil niet weer een uitglijder maken op privacy-gebied.

Facebook sloot vorig jaar een overeenkomst met het moederbedrijf van Ray-Ban voor de ontwikkeling van ‘smart glasses’. De brillenglazen moeten allerlei Facebook-apps en technieken gaan projecteren, de eerste exemplaren worden later dit jaar verwacht. Maar het bedrijf is er nog niet uit als het gaat om een van de belangrijkste onderdelen van die slimme bril: gezichtsherkenning. Dat blijkt uit de berichtgeving die naar buiten is gekomen over een bijeenkomst voor alle Facebook-medewerkers afgelopen donderdag. Tech-website BuzzFeed schrijft hierover.



Op een vraag van een medewerker over gezichtsherkenning en de mogelijke implicaties van die techniek, antwoordt Facebook-manager Andrew Bosworth dat het bedrijf op dit moment kijkt naar ‘de wensen van de gebruikers en naar de wettelijke mogelijkheden’. De wet in meerdere Amerikaanse staten maakt het nu onmogelijk, zo zei Bosworth, om te zorgen dat je mensen kunt herkennen op basis van hun Facebook-foto’s.



En Bosworth kan het weten, want vorig jaar betaalde Facebook nog 650 miljoen dollar om een rechtszaak af te kopen waarin het bedrijf ervan werd beschuldigd dat het op illegale wijze biometrische gegevens van miljoenen Amerikaanse gebruikers had verzameld en opgeslagen.

‘Onzoekbaar’

Andrew Bosworth leidt de Facebook-afdeling die onderzoek doet naar virtual en augmented reality. Op de vraag van de medewerker of gebruikers niet de mogelijkheid zouden moeten krijgen om hun gezicht ‘onzoekbaar’ te maken, zei hij: “Gezichtsherkenning is misschien wel de meest netelige kwestie van allemaal. De voordelen zijn zeer duidelijk zijn en de risico’s zijn zeer duidelijk en we weten nog niet hoe we die twee zaken moeten afwegen.”

Na de bijeenkomst twitterde Bosworth er het volgende over:





En in een online vraaggesprek op zijn Instagram-account voegde Andrew Bosworth daar diezelfde avond nog aan toe: “Het is echt een debat dat we met het publiek moeten voeren. Als gebruikers deze technologie niet willen, hóeven we die niet te leveren. Met het product (de slimme bril, red.) komt het hoe dan ook goed. Er zijn een aantal leuke scenario’s voor gezichtsherkenning, als het iets is waar mensen zich prettig bij voelen. Maar er kleven ethische risico’s aan.”

Controversieel

Facebook loopt met zijn ‘slimme bril’ achter op concurrenten zoals Snapchat met zijn Spectacles en de Echo Frames van Amazon. Die brillen hebben allerlei functies voor augmented reality, maar gezichtsherkenning hoort daar niet bij. De technologie is bijzonder controversieel, omdat er nog nauwelijks wetgeving over bestaat en de techniek gemakkelijk kan worden misbruikt. Om die reden verbieden steden als San Francisco en Boston expliciet de toepassing ervan in de openbare ruimte. Microsoft, IBM en Amazon verklaarden eerder de technologie niet langer aan de politie te willen verkopen in afwachting van goede wetgeving en ook bij ons wil de Europese Commissie de toepassing van die techniek op openbare plekken voorlopig ‘bevriezen’.

Privacy-leider

Bosworth vertelde op de interne bijeenkomst dat hij de kwestie gezichtsherkenning heeft besproken met Facebook-baas Mark Zuckerberg en dat er op dit moment “privacy-beoordelingen” gaande zijn. Eind vorig jaar schreef hij in een interne memo dat het bedrijf “zijn producten moet differentiëren op basis van privacy”. En afgelopen december schreef Bosworth nog: “Wij moeten de onbetwiste leiders zijn als het aankomt op privacy-bewuste software.”