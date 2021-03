Vijftien jaar nadat hij Twitter oprichtte, biedt Jack Dorsey’s zijn eerste Tweet aan op een veilingsite. Op zijn bericht “just setting up my twttr” is inmiddels 2,5 miljoen dollar geboden.

Wie op een veiling een kunstwerk koopt, mag het werk meestal mee naar huis nemen of in een kluis stoppen. Maar in dit geval gaat het anders: de originele eerste Tweet van Jack Dorsey blijft gewoon voor iedereen zichtbaar op Twitter staan, de koper moet het doen met een aankoopcertificaat met daarop de digitale handtekening van de Twitter-oprichter en de metadata die bij het oer-bericht horen.



De veilingsite Valuables by Cent, waarop deze eerste Twitter-feed uit maart 2006 wordt aangeboden, is drie maanden geleden speciaal in het leven geroepen voor dit soort berichten die blijkbaar een grote waarde vertegenwoordigen. Volgens de oprichters van de veilingsite moeten we de betreffende Tweet vergelijken met een beroemde handtekening of een ander meer traditioneel verzamelaarsobject.

Non-fungible token

Het eerder genoemde certificaat voor de koper wordt uitgegeven in de vorm van een NFT, een non-fungible token. Dit token, gebaseerd op de blokckhain-technologie, dient als digitaal bewijs dat het object - zoals een online foto of video of in dit geval dus een stukje tekst - echt van jou is. NFT’s komen steeds vaker voor als een soort digitaal waardepapier voor online - dus niet-tastbare – voorwerpen. “Het bezitten van digitale content kan een financiële investering zijn”, schrijven de veilingoprichters. “Het kan sentimentele waarde hebben. Net als de handtekening op een honkbalkaartje is de NFT zélf de handtekening van de maker van de inhoud, waardoor het een schaars, uniek en waardevol bezit is.”



De Tweet-bieder is een Chinese techondernemer. Jack Dorsey heeft nog niet gezegd wat hij met de eventuele opbrengst van zijn tweet gaat doen. Voor het geld hoeft de 44-jarige Amerikaan het uiteraard niet te doen, zijn vermogen wordt geschat op 13 miljard dollar.

Jack Dorsey bij een TED Talk