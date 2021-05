Het huis bestaat uit 24 geprinte betonnen elementen, die laagje voor laagje zijn geprint. De elementen zijn met vrachtwagens naar de bouwplaats gebracht en daar op een fundering geplaatst. Daarna is het huis voorzien van dak en kozijnen en verder afgewerkt. Het resultaat is een vrijstaande, gelijkvloerse woning met 94 m2 vloeroppervlak, een grote woonkamer en twee slaapkamers in de Eindhovense wijk Bosrijk. De woning heeft de vorm van een onregelmatige zwerfkei, die volgens de initiatiefnemers goed past bij de natuurlijke locatie.

Project Milestone

De woning die vandaag is opgeleverd, is de eerste van vijf in het zogenoemde Project Milestone. Ze worden na elkaar gebouwd, zodat bij elke nieuw huis geleerd kan worden van het vorige. Binnenkort starten het ontwerp voor de volgende woningen, die meerdere verdiepingen krijgen, waarvoor de techniek eerst nog verder ontwikkeld moet worden. Naast de gemeente Eindhoven werken onder ander ook de TU/e en architectenbureau Witteveen+Bos aan het project.









Vooral het printen van de overhellende wanden was bij deze eerste woning een uitdaging, zeggen de deelnemers. “Met het printen van in drie vlakken gekromde, van isolatie voorziene én zelfdragende muurelementen hebben we in dit project belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van 3D-betonprinten in de bouw”, zegt Bas Huysmans van betonleverancier Weber Benelux. Met de opgedane kennis is volgens hem de deur geopend naar heel andere constructies dan de gebruikelijke rechthoekige huizen.

Snel en duurzaam

“De vormvrijheid die 3d-printen in beton creëert, schept een enorme nieuwe ruimte aan mogelijkheden om een woning te ontwerpen en te beleven”, zegt ook Pieter Knauff van woningcorporatie Vesteda. “Tegelijkertijd draagt deze nieuwe techniek bij aan de noodzakelijke verduurzaming van de bouwsector, de versnelling van bouwproductie en het beheersen van de bouwkosten, wat broodnodig is om betaalbare woningen te kunnen blijven bouwen.” Geprinte woningen kunnen in principe een stuk sneller gebouwd worden, met meer flexibiliteit en gepersonaliseerde ontwerpen. Bovendien is het duurzamer, doordat er minder beton voor nodig is.





Betonprinter aan het werk bij de TU Eindhoven