Advertorial - Als u in 2021 een website op Google wilt rangschikken, kunt u het belang van linkbuilding en de noodzaak om een solide strategie samen te stellen die u helpt links van hoge kwaliteit te verdienen, niet negeren. In feite blijven links een van de drie belangrijkste rangschikkingfactoren die er zijn.

Dat gezegd hebbende, of u nu een totale SEO-beginner bent en voor het eerst leert hoe u links kunt bouwen of indien u dit al jaren doet en gewoon nieuwe tactieken wilt vinden die nog steeds werken, er zijn letterlijk tientallen benaderingen die u kunt volgen.

In deze gids leert u hoe u koppelingen kunt leggen met strategie├źn en tactieken die nog steeds effectief zijn en die u zullen helpen om die topposities te verdienen, en u zult weten welke posities u tijd en middelen zullen verspillen en die mogelijk kunnen hebben een negatieve invloed op uw organische zichtbaarheid.

Wat is linkbuilding?

Linkbuilding behoort tot elke succesvolle SEO-strategie waarbij externe websites naar uw website linken. Velen zijn het er ook over eens dat dit een van de moeilijkste onderdelen is van het rangschikken van een website, terwijl het een van de meest lonende is als u het goed doet.

Hoe werkt linkbuilding?

Hoe werkt linkbuilding anno 2021? Wanneer website A naar website B linkt, is dit een sterke hint naar het algoritme van Google dat het verdient om hoger te scoren voor relevante zoekwoorden, en u kunt deze zien als inkomende links, backlinks, externe links of, heel eenvoudig, alleen links.

Hoe meer links van hoge kwaliteit naar uw website verwijzen, hoe hoger u op Google scoort, en dus hoe hoger het organische verkeer dat u zou moeten ontvangen.

Links zijn echter niet allemaal hetzelfde, en sommige kunnen er zelfs voor zorgen dat uw website minder zichtbaar wordt.

Er zijn veel verschillende tactieken die u kunt gebruiken om links te bouwen, sommige gemakkelijker uit te voeren dan andere, en het kan soms moeilijk zijn om te weten waar u moet beginnen, vooral als u zich ervan bewust bent dat sommige meer kwaad dan goed kunnen doen. Een linkbuilding bureau inschakelen kan in dit soort gevallen geen kwaad en zal u stapsgewijs begeleiden naar hoger scorende website.

Linkbuilding kost tijd en moeite

Het is ook moeilijk om het goed te krijgen, wat betekent dat degenen die met succes tactieken kunnen uitvoeren om betere links te bouwen dan hun concurrenten, doorgaans een aanzienlijke groei zien in organisch verkeer en inkomsten.

En daarom moet u begrijpen waarom links zo belangrijk zijn en een aanzienlijk deel van de bronnen van uw SEO-campagnes uitmaken.

De belangrijkste redenen waarom u ervoor moet zorgen dat u een sterke focus legt op linkbuilding als SEO zijn:

- U scoort hoger op Google en andere zoekmachines.

- Google vindt nieuwe pagina's op uw site sneller.

- U zult als bedrijf meer geloofwaardigheid en betrouwbaarheid genieten.

- U kunt profiteren van gericht verwijzingsverkeer.

U kunt linkbuilding niet negeren en u moet ervoor zorgen dat u tactieken uitrolt die u een concurrentievoordeel opleveren, online marketing Friesland kan dit voor u bewerkstelligen.