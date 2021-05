IBM heeft in zijn testlaboratorium een 2 nanometer-chip gemaakt en claimt dit als “een belangrijke doorbraak voor computerprocessors”. De chip kan veel meer en is veel zuiniger. Zo zouden smartphones tot vier dagen kunnen meegaan zonder op te laden.

Het proces dat wordt gebruikt om computerchips te maken, wordt gemeten in nanometers (nm) - waarbij elk lager getal als een doorbraak wordt gevierd. Volgens IBM kan de geteste chip de prestaties met 45 procent verbeteren ten opzichte van de huidige generatie 7nm-chips. Hij zou ook 75 procent minder energie gebruiken om de huidige computerprestaties te kunnen evenaren. IBM belooft met de 2nm-chip de batterijduur van mobiele telefoons te kunnen verviervoudigen. Die zouden dan nog maar om de vier dagen te hoeven worden opgeladen.



Volgens het Amerikaanse computerbedrijf betekent het revolutionaire 2nm-proces dat het daardoor 50 miljard transistors kan proppen in een chip “ter grootte van een vingernagel” - een stijging van 30 miljard ten opzichte van de 5nm-generatie uit 2017. De kleinste onderdelen van de chip zouden kleiner zijn dan een DNA-streng.







IBM's 2nm-wafer





Marketingterm

De computerchipindustrie gebruikt nanometers - een miljardste van een meter – niet alleen om de fysieke grootte van transistors te meten. Een lager ‘nm’-getal is ook een marketingterm voor technologische innovatie en een begrip waarmee concurrenten elkaar belagen. Grote chipfabrikanten zoals Intel en TSMC, dat de AMD-processors maakt, hebben al gezegd dat ze de komende jaren ultra-lage nm-chipfabrieken willen bouwen. De huidige high-end desktopchips op basis van het 7nm-proces, zoals AMD’s Ryzen-processor, kwamen pas in 2019 algemeen beschikbaar, vier jaar na IBM’s aankondiging dat het bedrijf het 7nm-proces had gekraakt.







Transistors op een 2nm-'nanosheet'

AI-toepassingen

Deskundigen zeggen dat IBM’s doorbraak vooral gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van AI-toepassingen die op dit moment nog een tweede stukje technologie nodig hebben - zoals een krachtige grafische kaart - om sommige taken uit te voeren. De verhoogde energie-efficiëntie zal vooral nuttig kunnen zijn voor persoonlijke apparaten, terwijl de verbeterde prestaties vooral interessant zullen zijn voor grote datacenters.

Bekijk hier een filmpje van IBM over zijn 2nm-doorbraak.