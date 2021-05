In 2020 waren er in Nederland 107.00 volledig elektrische voertuigen geregistreerd. Deze groei leidt ook tot discussies, want over de voor- en nadelen van elektrische auto’s zijn veel mythes ontstaan zoals over de accu's. Lees hier meer over mythes en waarheden over elektrische auto's.

Volgens het CBS waren vorig jaar 107.000 volledig elektrische voertuigen geregistreerd: een nieuw record. Ten opzichte van 2019 is dit een groei van 140 procent. Ook 2021 lijkt goed op weg om een nieuw record te vestigen. Maar ondanks de hoge cijfers is het percentage volledig elektrische auto’s vergeleken met het totaal aantal auto’s nog relatief laag. In 2020 was 1 op de 20 personenauto’s een elektrische of hybride auto.

Deze groei is ook voer voor flinke discussie, want voor sommigen zijn elektrische auto’s nog onvoldoende ontwikkeld. Voor anderen zijn elektronische auto’s een noodzakelijke stap om de ecologische voetafdruk te verkleinen. In het debat over de voor- en nadelen van elektrische auto’s zijn veel mythes ontstaan. reichelt elektronik, één van Europa’s grootste onlinedistributeurs voor elektronica en IT-technologie, heeft die mythes in een recent onderzoek tot op de bodem uitgezocht en werpt een blik op de toekomst van e-mobiliteit in Nederland.



Waarom een elektrische auto?

76 procent van de ondervraagde Nederlanders uit het onderzoek van reichelt overweegt om een elektrische auto te kopen. Echter, veel consumenten hebben een verkeerd beeld van de kosten van een elektrische auto. Zij denken dat deze veel duurder is dan een auto met een verbrandingsmotor. Zo vindt 62 procent van de respondenten dat de aanschafprijs van een elektrische auto moet dalen voordat ze er een zouden kopen.

Wie nu een elektrische auto koopt, bespaart op de korte termijn nauwelijks geld. Maar voor de kopers spelen andere factoren een belangrijke rol in hun aankoopbeslissing. Voor 62 procent is de bijdrage aan het klimaat het belangrijkst. 33 procent geeft aan dat de stimuleringsmaatregelen van de overheid doorslaggevend zijn. En 22 procent heeft enthousiasme voor technologie en stapt daarom over op een elektrische auto.

Op zoek naar de juiste laadoplossing

Hoewel er overal tankstations zijn, zijn het gebrek aan laadpunten en de late investeringen in infrastructuuruitbreiding tot nu toe een van de grootste hindernissen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. 55 procent van de respondenten zegt dat de laadpalen in Nederland nog niet wijdverspreid zijn. Voor 32 procent is het kopen van een elektrische auto alleen een optie als de infrastructuur van de laadpalen verbetert. Bovendien is voor bijna de helft (45 procent) de planning voor het gebruik van openbare laadpalen complex en tijdrovend.

Maar dan wel milieuvriendelijk

De accu van elektrische auto’s levert veel discussie op, bijvoorbeeld op het vlak van grondstofwinning, productie en recyclen. Een van de grootste mythes rondom accu’s is de vraag of de elektrische auto wel echt zo milieuvriendelijk is, of dat het door de accu toch tegenvalt.

Feit is dat er meer energie nodig is om elektrische auto’s te maken, en dat komt vooral door de accu’s. Echter, in zijn gehele levenscyclus stoot een elektrische auto 70 tot 90 procent minder CO2 uit. Daarbij speelt wel mee of de auto op groene stroom rijdt. 53 procent van de ondervraagden geeft daarom aan dat er meer geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van wind- en zonne-energie.

Als de accu het eind van zijn levensduur heeft bereikt, komen we bij een ander belangrijk punt: de correcte verwijdering ervan. Consumenten zien dat hier nog een flinke inhaalslag gemaakt moet worden. 49 procent is van mening dat dit een belasting is voor het milieu. Er wordt de komende jaren een aanzienlijke toename van het aantal gebruikte accu’s verwacht. Het recyclen van autoaccu’s wordt nu technisch haalbaar geacht en wordt industrieel toegepast in proefinstallaties.

59 procent van de ondervraagden vindt dat de elektrische auto het van de traditionele auto wint als het op het milieu aankomt. Maar laat een ding duidelijk zijn: een elektrische auto kán in elk geval klimaatvriendelijk zijn – een auto met een verbrandingsmotor kan dat niet.

Angst voor een te kleine actieradius is achterhaald

Qua actieradius hebben elektrische voertuigen inmiddels veel goedgemaakt. Hierdoor bestaat bij veel autoverkopers niet langer de angst dat de actieradius van elektrische auto’s niet voldoende is voor langere ritten. Toch vindt 39 procent van de ondervraagden nog steeds dat elektrische auto’s een te kleine actieradius hebben. Maar met gemiddeld 375 kilometer is de actieradius zeker voldoende voor alledaags gebruik. Naar verwachting zal de actieradius flink toenemen in de komende 5 jaar. Tot die tijd moet je langere routes, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, goed plannen met voldoende laadpauzes. De meeste respondenten denken overigens dat over vijftien jaar dat mensen alleen nog in elektrische auto’s rijden.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het internationale onderzoeksinstituut OnePoll in opdracht van reichelt elektronik. Aan het onderzoek deden 4.000 respondenten mee, waarvan 1.000 uit Nederland.