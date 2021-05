Het dragen van een mondmasker is geen pretje. Met de Philips Fresh Air Mask beschik je echter over een compleet miniluchtventilatiesysteem dat het ademen comfortabeler maakt door het ondervangen van hoge luchtvochtigheid en temperatuur aan de binnenkant van het masker. Zo circuleert er voortdurend frisse lucht door het masker en is er minder ademhalingsweerstand.

Het is nog onduidelijk hoe lang we mondmaskers moeten dragen, maar dat kan helaas nog wel even duren. Dan wil je het liefst een mondmasker dat niet alleen prettig zit, maar waarbij je ook fijn(er) kunt ademhalen. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij het dragen van een mondmasker verschillende ongemakken ondervinden. Men vindt het dragen van een mondmasker niet comfortabel, te warm of ervaart een benauwd gevoel[1]. Met de Fresh Air Mask brengt Philips een mondmasker op de markt dat veel van deze ongemakken ondervangt.

Philips Fresh Air Mask

De Philips Fresh Air Mask is een luchtfiltratiemasker dat over de mond en neus gedragen wordt en bestaat uit drie onderdelen: ten eerste de hoogwaardig ontworpen buitenkant van stof met hoge luchtdoorlatendheid, ten tweede een 4-laags hoog-filtratie filter dat in de buitenkant van de stof past om de in- en uitgeademde lucht te filteren en ten slotte een ingebouwde oplaadbare miniatuurventilator. Gecombineerd vormen deze drie componenten een compleet miniluchtventilatiesysteem dat het ademen comfortabeler maakt door het ondervangen van de hoge luchtvochtigheid en temperatuur aan de binnenkant van het masker. Voor een nog comfortabelere pasvorm is het masker uitgerust met verstelbare bandjes, zodat de gebruiker het kan aanpassen naar eigen wens. Doordat het masker op deze manier beter aansluit op het gezicht en doordat de ventilator de lucht effectief aan de voorzijde van het masker afvoert, zullen ook brillenglazen bijvoorbeeld minder snel beslaan.

Hoog-filtratie filter

Het hoog-filtratie filter blokkeert 95% van de deeltjes met een diameter van 3µm of groter op het moment van het eerste gebruik en is wegwerpbaar en vervangbaar. Het Philips Fresh Air Mask is geen medisch masker en valt niet binnen de medische persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE - Personal Protective Equipment). Om effectieve luchtzuivering te garanderen, dient het filter na 40 uur dragen vervangen te worden. Bij gebruik met langere tussenpozen wordt geadviseerd het filter in elk geval iedere twee weken te vervangen. Het Philips Fresh Air Mask heeft geen ventiel, waardoor er zowel ingeademde als uitgeademde lucht door het filter gaat.

Oplaadbare miniatuurventilator met Air Power Systeem

Het Air Power systeem circuleert frisse lucht en vermindert de uitademweerstand doordat de uitgeademde lucht door het ventilator en het filter naar buiten wordt afgevoerd. Er zijn 3 standen, waarmee de snelheid van de ventilator kan worden aangepast aan de activiteit van de drager en de daar bijbehorende verschillen in ademhaling, en is daardoor ook geschikt voor gebruik tijdens wandelen, rennen of fietsen. Afhankelijk van de stand, gaat de batterij van de ventilator tot 3,5 uur mee. Het volledig opladen duurt ongeveer 3 uur.

“We zien dat het dragen van een mondmasker een enorme vlucht heeft genomen in het afgelopen jaar,” zegt Thomas Prevoo, marketing manager Sleep & Respiratory Care bij Philips Benelux. “75% van de wereldbevolking geeft aan tegenwoordig een mondmasker te dragen, maar daar ook bepaalde ongemakken bij te ervaren[2]. Bij Philips is het onze missie om het leven van mensen te verbeteren met betekenisvolle innovaties. Met de introductie van het Philips Fresh Air Mask brengen we een mondmasker op de markt dat zowel comfortabel is als effectief de lucht filtert [3] en het dragen van een mondmasker prettiger kan maken voor de gebruiker.”

Prijs en verkoopinformatie

Het Philips Fresh Air Mask is nu beschikbaar via Philips.nl en heeft een adviesverkoopprijs van € 89,99. De vervangfilters hebben een adviesverkoopprijs van € 12,99 per 5 stuks.



