TikTok is een platform voor korte mobiele video's en enorm populair onder de jeugd. Steeds meer bedrijven en instellingen maken gebruik van dit videoplatform om deze jonge(re) doelgroep te bereiken. Volgens TikTok hebben mensen via het platform cultuur ontdekt in alle uithoeken van de wereld, van kunst en muziek tot dans en theater. Op 18 mei viert TikTok Internationale Museumdag met de lancering van zijn allereerste #MuseumMoment LIVE, waarbij enkele wereldberoemde instellingen, waaronder het Rijksmuseum en Het Rembrandthuis, bijeen worden gebracht in een wereldwijd live evenement dat de hele dag duurt.

Deelname Nederlandse musea

In Nederland openen van 17-23 mei onder andere Het Rijksmuseum (dat deelneemt aan de internationale #MuseumMoment LIVE op 18 mei om 17:00), Het Anne Frank Huis, Het Rembrandthuis en FOAM hun digitale deuren voor TikTok gebruikers wereldwijd.

Museum Het Rembrandthuis (deelnemer aan internationale #MuseumMoment LIVE op 18 mei om 13:00): "We hebben zoveel verhalen te vertellen over Rembrandt. Zijn leven, zijn kunst en zijn buurt inspireren ons elke dag en laten ons met een andere blik naar de wereld kijken. We nemen iedereen graag mee in Rembrandts wereld."

Fotografiemuseum Foam:"Foam ziet TikTok als een platform waar creativiteit, toegankelijkheid en meerstemmigheid samen komen. We zien starten op TikTok als een kans om een jonger publiek kennis te laten maken met fotografie en waar persoonlijke interpretatie en het vertellen van verhalen voorop staat. Daarnaast is door de Corona pandemie het museum al een lange tijd dicht. Ook hierin biedt TikTok een mooie gelegenheid om het museum op een verfrissende manier te ervaren."

Het Anne Frank Huis: “TikTok geeft ons de mogelijkheid om een jonge doelgroep in contact te brengen met het verhaal van Anne Frank. We hopen dat jongeren geraakt worden door haar levensverhaal en er lering uit trekken.”

Ook Huis Marseille, Museum Voorlinden, Kunsthal Rotterdam, Hermitage, Moco Museum, Naturalis en Aviodome doen mee aan dit culturele event onder de hashtag #MuseumMoment.

De wereld rond met #MuseumMoment

TikTok's langste LIVE cultuurevenement ooit neemt 'bezoekers' mee op een tour langs 's werelds beste culturele instellingen, met een exclusieve virtuele rondleiding door 23 musea in 12 verschillende landen. #MuseumMoment LIVE begint bij de National Gallery in Singapore om 9:00 CET, en neemt kijkers mee op een onvergetelijke reis door de internationale kunstwereld via Israël, Japan, Brazilië, Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, het VK en de VS, met de LIVE afsluiting aan de andere kant van de wereld in Mexico om 04:00 CET. #MuseumMoment zal de hele dag LIVE worden gestreamd via het TikTok for Good-kanaal, TikTok's hub voor social impact content.

Om deel uit te maken van de gebeurtenissen en mee te doen aan TikTok's grootste cultuur LIVE ooit, kan men op 18 mei vanaf 09:00 uur CET kijken naar TikTok for Good. Bekijk het volledige schema van de wereldwijde LIVE hieronder.

Een overzicht van alle internationale participerende musea staat in het #MuseumMoments blog in de Nederlandse Newsroom. Volg de hashtag #CultureTikTok en bekijk enkele van de populairste culturele video's, waaronder:

• Het Prado Museum in Spanje beschrijft de complexe details van 'Het wassen van de voeten' van Tintoretto

• Het Black Country Living Museum in het Verenigd Koninkrijk legt uit hoe mensen warm bleven in het Victoriaanse tijdperk met bakstenen en keramische waterflessen…

• Voor een meer luchthartige ervaring kun je zien hoe galerie Uffizi in Italië kunst en humor combineert om kunstgeschiedenis op een geheel nieuwe manier te vieren

• Het natuurhistorisch museum in Berlijn helpt gebruikers te #LerenOpTikTok met zijn content – de populairste video legt uit waarom taxidermie niet alleen draait om opgezette sokken

• Frankrijks beroemde Chateau Versailles geeft gebruikers de kans om de geheimen te ontdekken van het meest grootse paleis in Frankrijk, waaronder verborgen deuren die geheime kamers onthullen voor koningin Marie-Antoinette