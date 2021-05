Bij Ziggo is het nu mogelijk om internet only abonnementen af te sluiten die bovendien de goedkoopste en meest afgeslankte abonnementen zijn in het huidige assortiment van Ziggo. Met deze nieuwe abonnementen wil Ziggo tegemoet komen aan de veranderende behoefte onder nieuwe en bestaande klanten om meer flexibiliteit te hebben.

Koen Cluistra, Director Marketing B2C van VodafoneZiggo: “Wij kijken altijd naar de ontwikkelingen in de markt en willen voor iedere klant een passende oplossing hebben. Met name onder jongeren is behoefte aan een product waarbij ze uitsluitend betalen voor internet. Met de nieuwe internet only abonnementen die wij vanaf vandaag aanbieden, beschikken klanten over snel en stabiel internet voor een lagere prijs.”



Overzicht nieuwe internetabonnementen (download/upload in Mbit/s)

GigaNet

Met de nieuwe internetabonnementen krijgen Ziggo-klanten toegang tot GigaNet, het netwerk van Vodafone en Ziggo. Klanten die zowel Vodafone- als Ziggo-producten combineren ontvangen, gratis extra voordelen. Ook met de nieuwe internetabonnementen krijgen klanten toegang tot volop extra voordelen, met uitzondering van het gratis extra tv-pakket.