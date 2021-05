Al sinds 1995 bestaat Internet Explorer, maar vanaf 15 juni volgend jaar wordt het niet meer ondersteund door Microsoft. Microsoft raadt mensen die nog gebruikmaken van Internet Explorer zelfs nu al aan om over te stappen naar Edge. Microsoft Edge is volgens Microsoft niet alleen een snellere, veiligere en modernere browse-ervaring dan Internet Explorer, maar het kan ook een belangrijk probleem aanpakken: compatibiliteit voor oudere, verouderde websites en applicaties. Microsoft Edge heeft de ingebouwde Internet Explorer-modus ("IE-modus"), zodat je rechtstreeks vanuit Microsoft Edge toegang hebt tot die oudere op Internet Explorer gebaseerde websites en applicaties. Nu Microsoft Edge in staat is om deze verantwoordelijkheid en meer op zich te nemen, wordt de Internet Explorer 11-desktoptoepassing buiten gebruik gesteld en wordt de ondersteuning op 15 juni 2022 voor bepaalde versies van Windows 10 beëindigd.

(Overigens heeft dit buiten gebruik stellen geen invloed op in de markt verkrijgbare Windows 10 LTSC- of Server Internet Explorer 11-desktoptoepassingen. Het heeft ook geen invloed op de MSHTML-engine (Trident)).

Microsoft erkent dat verandering nodig was, maar het bedrijf wil geen betrouwbare, nog functionerende websites en applicaties achterlaten. En het heeft de volgende redenen voor het niet meer ondersteunen van IE en volledig te kiezen voor Edge.

1. Verbeterde compatibiliteit

Met Microsoft Edge krijg je het voordeel van twee motoren (dual engine-voordeel) die zowel oudere als moderne websites ondersteunen. De modus Internet Explorer biedt ingebouwde ondersteuning voor oudere browsers voor websites en toepassingen die nog steeds Internet Explorer nodig hebben. In feite is Microsoft Edge de enige browser met ingebouwde compatibiliteit voor oudere op Internet Explorer gebaseerde websites en applicaties, inclusief ondersteuning voor functionaliteit zoals ActiveX-besturingselementen. Microsoft Edge is ook gebouwd op het Chromium-project - de technologie die veel van de moderne browsers aandrijft - wat betekent dat het uitstekende ondersteuning biedt voor moderne sites.

2. Gestroomlijnde productiviteit

Het kan frustrerend zijn om voor verschillende taken verschillende browsers te moeten gebruiken. Misschien wil je in een moderne browser blijven, maar een openbare website of interne werk-app werkt mogelijk alleen in Internet Explorer. Dat is waar Microsoft Edge om de hoek komt kijken. Het voordeel van twee motoren stroomlijnt je productiviteit. In plaats van "deze browser voor deze site" en "die browser voor die site" te gebruiken, kun je nu gewoon Microsoft Edge gebruiken.

Microsoft Edge biedt ook nieuwe, moderne functies die je niet kunt vinden in Internet Explorer. Tientallen tabbladen maken je computer langzamer? Gebruik Slaaptabs om bronnen vrij te maken. Kunnen diezelfde tabbladen bovenaan je browser niet worden gelezen? Verplaats ze opzij en maak ze gemakkelijker leesbaar met verticale tabbladen. Zou je willen dat je favorieten meer waren dan alleen links? Met Collecties is het gemakkelijker om informatie die je op internet vindt, te verzamelen en te ordenen. Gebruik je graag verschillende browsers voor werk en privé? Probeer verschillende profielen in Microsoft Edge in te stellen en gebruik het in plaats daarvan.

3. Betere browserbeveiliging

Elke seconde worden er ongeveer 579 wachtwoordaanvallen geprobeerd. Je hebt een browser nodig die deze uitdaging aankan. Microsoft Edge biedt de best beoordeelde bescherming tegen zowel phishingaanvallen als malware op Windows 10 met Microsoft Defender SmartScreen. Het biedt ook Password Monitor, dat het dark web scant om vast te stellen of je persoonlijke inloggegevens zijn aangetast. En met koppelingen met de Microsoft 365 Security-suite is Microsoft Edge zelfs nog beter voor organisaties: Microsoft Edge is veiliger dan Chrome voor bedrijven op Windows 10.

In het huidige geëvolueerde beveiligingslandschap is het ook belangrijk dat Microsoft Edge flexibeler reageert op beveiligingsproblemen. Terwijl Internet Explorer 11 maandelijks beveiligingsupdates verpakt, kan Microsoft Edge binnen enkele dagen of zelfs uren beveiligingspatches voor onmiddellijke kwetsbaarheden uitgeven.

Overstappen

Als je een consument bent die Internet Explorer thuis gebruikt, raadt Microsoft je aan vóór 15 juni 2022 over te stappen naar Microsoft Edge voor een snellere, veiligere en modernere browse-ervaring. Wellicht heb je het al op je apparaat. Zoek naar "Microsoft Edge" met behulp van het zoekvak van Windows 10 of zoek naar het pictogram.

Als je deze nog niet hebt, kun je deze hier downloaden. Microsoft wil je de upgrade naar Microsoft Edge gemakkelijk maken: zodra je je hebt aangemeld om over te stappen naar Microsoft Edge, is het gemakkelijk om jeuw wachtwoorden, favorieten en andere browsegegevens met een paar klikken over te halen uit Internet Explorer. En als je een site tegenkomt die Internet Explorer nodig heeft om te openen, heeft Microsoft Edge de ingebouwde Internet Explorer-modus, zodat je deze nog steeds kunt openen.