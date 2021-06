De winkel wordt gevestigd op de begane grond van het grote Google-kantoor aan 8th Avenue in de hippe wijk Chelsea, waar circa drieduizend Google-medewerkers hun emplooi vinden. Klanten zullen er onder meer terecht kunnen voor Pixel-telefoons, Nest-apparaten, Fitbits en Pixelbooks. En net als bij concurrent Apple zal er een team van 'experts' rondlopen om mensen te helpen met kleine reparaties en instellingen. In een blog noemde Google de winkel “een belangrijke volgende stap in onze ‘hardware journey’.



De hardware-tak wordt steeds belangrijker, zegt het bedrijf, dat op dit moment verreweg het grootste deel van zijn inkomsten uit advertenties en software haalt. “Veel klanten willen nog steeds hardware ervaren voordat ze het kopen - en ervaren hoe het voelt, klinkt en eruitziet in hun hand of op een bureau.”

‘Beleving’

Google experimenteerde al eerder met pop-up stores, tijdelijke winkels die het vooral van de beleving en de hype moeten hebben. Voor Apple zijn de fysieke winkels een zeer lucratieve business, maar andere bedrijven zijn minder succesvol. Ook Microsoft heeft het geprobeerd, maar besloot afgelopen jaar zijn 83 winkels te sluiten en zich alleen nog te richten op online verkoop. Het bedrijf hield slechts vijf ‘experience centers’ open in enkele wereldsteden. De coronapandemie speelde volgens Microsoft een belangrijke rol in dat besluit. Ook Google is zich daar uiteraard van bewust en wil zijn nieuwe winkel volledig corona-proof inrichten. Of het bij deze ene winkel blijft of dat er bij succes meer zullen volgen, is niet bekendgemaakt.

Creatief kantoor

Google’s kantoor beslaat een heel blok in de wijk Chelsea in West-Manhattan. Het bedrijf kon het net na de bankencrisis in 2011 voor een relatieve habbekrats kopen - 1,9 miljard dollar in contanten - en richtte het vervolgens creatief in. Kantoren zijn ingericht in de bouwstijl van de verschillende New Yorkse wijken en medewerkers rijden er rond op elektrische scootertjes. En omdat de liften in de oude gebouwen in de stad bekendstaan als traag en onbetrouwbaar, zijn tussen de verdiepingen ladders en glijbanen aangebracht.