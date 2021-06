Kortgeleden introduceerde Apple de AirTag, een bluetooth-tracker die iPhone-gebruikers aan hun sleutelbos of bagage kunnen bevestigen om die bij verlies terug te kunnen vinden. De kleine, ronde apparaatjes van zo’n 3 centimeter groot geven een signaal af en kunnen via de Zoek mijn-functie op de telefoon worden opgespoord. Ze kosten 35 euro per stuk of 119 euro per vier.



Een belangrijk voordeel, en wat de AirTags ook onderscheidt van vergelijkbare trackers, is dat ze gebruikmaken van het enorme Apple-gebruikersnetwerk, waardoor iPhones elkaar op de hoogte stellen van de locatie van het verloren voorwerp. Met meer dan een miljard iPhone-gebruikers en andere Apple-apparaten is dat een indrukwekkend zoeknetwerk.

Stalking

Wat echter als iemand zijn eigen AirTag ongemerkt in jouw boodschappentas of jaszak stopt? Dan kan diegene je moeiteloos volgen. Dit risico op stalking is door verschillende privacy-deskundigen naar voren gebracht en nu ook tot Apple doorgedrongen, zo meldt het bedrijf aan CNet. De techgigant is begonnen met het uitbrengen van updates voor de trackers die ongewenst volgen moeten tegengaan. Waar de AirTags tot nu toe pas na drie dagen actief geluidssignalen gaan uitzenden, brengt Apple die periode terug tot een moment ‘ergens’ tussen de 8 en 24 uur, waardoor slachtoffers eerder een ongewenste AirTag kunnen ontdekken.



Bovendien werkt Apple nu aan een app voor Android-gebruikers, zodat ook zij erachter kunnen komen of zich een ongewenste AirTag in hun omgeving bevindt. Deze app moet dit najaar het licht zien. iPhones zouden al wel over een dergelijk waarschuwingssysteem beschikken. Als iemand een ongewenste AirTag aantreft, kan hij of zij erop tikken met een iPhone of een andere near-field communicatie (NFC)-geschikte telefoon en ontvangt die persoon instructies hoe de AirTag kan worden uitgeschakeld.



De updates worden vanaf nu uitgerold en automatisch geïnstalleerd wanneer er contact wordt gemaakt met een AirTag.