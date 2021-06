Eva is het laatste project van Creative Machines Lab, een ontwikkelafdeling aan Columbia University in New York. Studenten en medewerkers werken hier, zoals ze het zelf omschrijven, aan robots die doen wat je niet van robots verwacht: vragen stellen, creatief zijn en aan zelfreflectie doen. Ze hopen met hun vriendelijke en ‘natuurlijke’ robots de acceptatie van deze machines te bevorderen. Daarbij kijken ze vooral naar de biologie als inspiratiebron.

Emotionele intelligentie

Het laatste studieproject - ze noemen ‘haar’ Eva - is een robotgezicht dat realistische emoties kan tonen. Met 14 huidspieren, 6 nekspieren en 5 oog- en ooglidspieren kan Eva praten en blij, boos of verbaasd kijken. Machine learning ligt hieraan ten grondslag: de ingevoerde tekst leidt tot een bepaalde gezichtsuitdrukking. Eva moet als platform dienen voor verder onderzoek naar de mogelijkheden om machines emotionele intelligentie mee te geven.





Zelf bouwen

Eva’s gezicht wordt aangestuurd door een Raspberry Pi 3 en 25 MG909-servomotoren. Dat maakt haar wel een beetje lawaaiig, maar dat zijn vast en zeker nog kinderziektes. Het leuke is dat Creative Machines Lab zijn onderzoeksmethoden met het publiek deelt. Wie dus iets verder wil gaan met het bouwen van een robot dan de bekende OTTO DIY, kan hier de CAD-bestanden vinden. Eva kostte in totaal zo’n 900 dollar om te bouwen, met gebruik van een Ultimaker 2+ Extended 3D-printer, maar volgens CML werkt elke desktop 3D-printer die minimaal 28 cm hoog kan bouwen.

Hieronder het boodschappenlijstje, compleet met (de Amerikaanse) prijzen:

1 x CanaKit Raspberry Pi 3 Complete Starter Kit ($ 69.99)

2 x Servo Hat for Raspberry Pi ($ 17.50)

1 x Adafruit GPIO Stacking Header ($ 6.30)

1 x Adafruit 3x4 Right Angle Male Headers ($ 6.41)

2 x Brass M2.5 Standoffs, Pack of 2 ($ 1.50)

25 x MG90S Servo Motor (<$ 154.00)

1 x 5V 10A Switching Power Supply ($ 25)

1 x Noctua Cooling Fan ($ 14.99)

1 x Leadsound Mini Speakers ($ 17.89)

1 x 3.5mm Male to Female Audio Extension Cable ($ 7.99)

1 x Smooth-On Ecoflex 00-30 ($ 36.97)

1 x Smooth-On Silc-Pig Silicone Pigment ($ 29.97)

1 x Smooth-On Universal Mold Release ($ 14.99)

1 x Green Eyes ($ 40)

1 x Ardell Deluxe Pack Lash, 120 ($ 7.30)

1 x Blink Black Eyebrow Extension ($ 14.39)

1 x Soft Flex .019'' Beading Wire ($ 10.71)

1 x 25ft Teflon Tubing ($ 25)

3 x Compression Spring ($ 9.57)

3 x Rubber Bumper ($ 16.26)

1 x Great Planes Pro Thread Locking Compound ($ 5.84)

2 x Servo Linkage Stoppers, Pack of 10 ($ 17.40)

12 x Steel Ball Joint Rod End ($ 69.72)

1 x M2 Ball Joints, Pack of 20 ($ 11.99)

2 x .25'' Steel Ball Bearing ($ 12)

1 x 2-56 Heat-set Inserts, Pack of 100 ($ 9.67)

1 x 4-40 Heat-set Inserts, Pack of 100 ($ 10.31)

1 x M2.5 Heat Set Inserts, Pack of 100 ($ 10.31)

1 x 1-64 Screws, Pack of 50 ($ 9.96)

2 x 2-56 Shoulder Screw ($ 8.48)

1 x 2-56 x .25'' Screws, Pack of 100 ($ 2.64)

1 x 4-40 x .5'' Screws, Pack of 100 ($ 1.75)

1 x M2.5, 14mm Long Screws, Pack of 100 ($ 3.84)

1 x 5-40 x .75'' Flat Head Screws, Pack of 25 ($ 2.75)

1 x 8-32 x .75'' Screws, Pack of 100 ($ 4.10)

1 x 1-64 Hex Nut, Pack of 100 ($ 8.10)

1 x 2-56 Locknuts, Pack of 5 ($ 12.33)

1 x 5-40 Locknuts, Pack of 100 ($ 2.76)

1 x 1/4''-20 Lock Nuts, Pack of 100 ($ 3.56)

5 x M2 Fully Threaded Rod ($ 19)

1 x Steel 6-32 Threaded Studs, Pack of 10 ($ 2.38)

1 x Aluminum 1/4''-20 Threaded Studs, Pack of 10 ($ 12.29)

Circa 2.25 kg of 3D printing material - ABS or PLA (~$ 120)

Bekijk in dit filmpje wat Eva allemaal kan en hoe ze 'van binnen' wordt aangestuurd.