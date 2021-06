Anderhalve week voor het Windows Event op 24 juni a.s. nemen de geruchten toe dat Microsoft besturingssysteem Windows 11 gaat aankondigen. Opvallend, omdat Windows 10 in de markt werd gezet als ‘het laatste Windows’. Ondertussen dropt Microsoft overal op internet hints.

Techgiganten mogen in de aanloop naar een grootschalig persevenement graag de boel alvast een beetje opfokken. Reuring zorgt voor aandacht en ook Microsoft voedt de geruchtenmachine voor zijn geplande Windows Event op 24 juni. Voorbeelden? In promotie-uitingen voor zijn Event toonde Microsoft zijn bekende Windows-logo. Alleen ontbreekt in de weerspiegeling onder het logo het horizontale balkje waardoor het geen ruit meer is. Je zou hier zomaar een 11 in kunnen zien. Microsoft herhaalde dit trucje in een korte animatie op Twitter.





Nog een hint? In dezelfde Tweet meldt Microsoft dat het evenement om 11 uur ET (Eastern Time, 17 uur bij ons) begint, later dan gebruikelijk. En een paar dagen geleden, op 11 juni, plaatste Microsoft een 11 minuten durend filmpje op YouTube, waarin alle opstartgeluiden sinds Windows 95 zijn gemixt. Maar dan 4000 procent vertraagd, waardoor het resultaat van al die geluiden een zen-achtige minimal music-belevenis is geworden. “Start relaxing with Windows Startup Sounds”, lezen we, “speciaal voor iedereen die nu al zenuwachtig is voor het evenement op 24 juni.”





Vorige week sprak CEO Nadella van een “significante update” voor het besturingssysteem en topman Yusuf Mehdi twitterde dat hij sinds Windows 95 niet meer zo opgewonden is geweest over “een nieuwe Windows-versie” als nu.



Verwarrend

Al die teasers zijn leuk, maar bieden geen enkele garantie dat het we over anderhalve week ook echt over Windows 11 hebben. Bij de introductie van Windows 10 in 2015 zei Microsoft nadrukkelijk dit het ‘het laatste Windows’ zou zijn. Al die cijfers zouden het publiek alleen maar in verwarring brengen. Nou heeft Windows daar toch wel een handje van met namen zoals de 2004 (=20H1)-update van vorig jaar. En bovendien hanteert Microsoft sinds enige tijd een andere tactiek als het om het updaten zijn software gaat: geen grote, allesoverheersende veranderingen meer, maar geleidelijke distributie via Enablement Packages en Feature Experience Packs. Onderdelen worden los van het besturingsprogramma ontwikkeld en verspreid en gebruikers hebben tegenwoordig zelf ook meer vrijheid om updates uit te voeren dan wel uit te stellen.

Sun Valley

Onder de codenaam Sun Valley is wel degelijk een ontwikkelteam van Microsoft bezig om te restylen. Onder de visuele aanpassingen die in het najaar worden verwacht, vallen een opgefrist Startmenu en een uiterlijk met meer afgeronde hoeken. Ook het Taakbeheer wordt aangepakt met onder andere een Eco Mode voor programma’s die meer systeemprestaties vergen dat de gebruiker lief is.



Maar of deze wijzigingen inderdaad ‘significant’ zijn en of ze onder de naam Windows 11 gaan vallen, of wellicht toch onder de naam Windows X waar het bedrijf al langer mee schermt, is nog onzeker. Nog een paar slapeloze nachten en dan weten we het.

Wat we in ieder geval ook weten is hoe lang Windows 10 nog meegaat: de retirement date staat op 14 oktober 2025.