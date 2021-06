Non fungible tokens (NFT) hebben de laatste maanden opmars gemaakt als eigendomscertificaat voor digitale voorwerpen. De eerst tweet van Twitter-oprichter Dorsey, op de markt gebracht via blockchain, bracht zo al 2,5 miljoen dollar op, zoals wij eerder berichtten. Inmiddels gaan digitale kunstwerken en andere verzamelitems ‘met een aangetoonde schaarste’ voor grof cryptogeld over de toonbank. Lees hier hoe NFT’s precies werken. Veilinghuis Sotheby’s prijst dit veilingstuk aan als “the only signed copy of the code for the first web browser in existence”.









Bewijs van echtheid

De Brit Tim Berners-Lee (66) bedacht een manier om informatie op verschillende computers aan elkaar te koppelen via hyperlinks en ontwierp de eerste zoekmachine en webserver. In totaal komen vier verschillende items als één NFT op de veiling: de originele bestanden (met tijdsaanduiding uit 1990 en ‘91) van de www-broncode, een geanimeerde visualisatie van die code, een brief waarin Tim Berners-Lee zijn internetproject beschrijft en een digitale ‘poster’ die hij daarover heeft gemaakt. Alles bij elkaar bevatten de bestanden zo’n tienduizend regels aan code. De NFT bevat uiteraard ook Berners-Lee’s digitale handtekening, als bewijs van echtheid.



Geen geld

Berners-Lee heeft nooit eerder geprobeerd geld te verdienen aan zijn uitvinding en is juist een verklaard voorstander van open standaarden en vrije informatie-uitwisseling. Ook CERN, het instituut waar Berners-Lee destijds werkte, heeft nooit een patent aangevraagd op de technologie en zette het materiaal in 1993 juist in het publieke domein.



De originele code heeft dan ook eerder historische dan economische waarde, maar dankzij de huidige NFT-rage wordt verwacht dat die toch een hoop geld gaat opbrengen. De veiling sluit op 30 juni. Tim Berners-Lee en zijn vrouw Sarah steunen meerdere goede doelen, het is niet bekend waar deze opbrengst precies naartoe zal gaan.