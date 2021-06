De supermarkt die op 17 juni wordt geopend in Bellevue in de staat Washington, is een zogenoemde Amazon Fresh Store, een grote supermarkt van zo’n 2.300 vierkante meter. Daarmee zegt Amazon er klaar voor te zijn om zijn kassa-loze Just Walk Out-technologie op te schalen naar het echte werk. Tot nu toe experimenteerde Amazon hiermee alleen in zijn kleinere ‘Amazon Go’-winkels.



Bij binnenkomst kan de klant kiezen voor de traditionele manier van boodschappen doen en langs de kassa gaan óf voor de Just Walk Out-optie. Daartoe moet hij of zij een QR-code scannen in de app of een creditcard invoeren die aan het Amazon-account is gekoppeld. De derde optie is identificatie met behulp van handpalmherkenning, de techniek die het bedrijf heeft ontwikkeld onder de naam Amazon One. Tech-website The Verge heeft een uitgebreid atikel geschreven over die techniek.

Vervolgens worden alle boodschappen die de klant uit het schap pakt, automatisch toegevoegd aan het virtuele winkelwagentje. Zet je een product terug, dan verdwijnt het ook weer van die lijst. Ben je klaar met winkelen, dan scan je bij de uitgang nog een keer je code of je handpalm en rekent Amazon alles af. De digitale kassabon verschijnt in het Amazon-account. Het systeem vraagt veel technisch vernuft: camera's kunnen een product wel herkennen wel herkennen, maar zien ze ook er er vier of vijf bananen in jouw tros zitten? Er komt veel aan op het digitale schap, dat niet als weegschaal moet dienen, maar ook de voorraad bijhouden.

Amazing

“Ik ben heel blij dat we nu nog meer klanten kunnen helpen genieten van makkelijk en snel winkelen. Ik kan niet wachten om hun feedback te krijgen over deze nieuwste Just Walk Out-optie", jubelt de verantwoordelijke Amazon-manager Dilip Kumar. En of klanten nu traditioneel willen afrekenen of op deze manier, overal zullen ze bijgestaan door “our amazing employees”.

Amazon gaat de Just Walk Out-techniek niet alleen in zijn eigen winkels toepassen, maar verkoopt die ook aan andere supermarktketens.